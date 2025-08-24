DMM: Piyasalar güven tazeledi

"Türkiye ekonomisi, uygulanan program sayesinde hem iç hem de dış şoklara karşı dayanıklılığını kanıtladı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek rezerv seviyesine ulaşılırken, enflasyon 14 aydır aralıksız düştü; borsa rekor kırarken Türkiye'nin kredi notu yükseldi. Ekonomi programının en dikkat çekici sonuçlarından biri, Merkez Bankası rezervlerindeki tarihi artış oldu. 26 Mayıs 2023'te 98,5 milyar dolar olan brüt rezervler, 15 Ağustos 2025 itibarıyla 176,5 milyar dolara yükselerek rekor kırdı. Bu tablo, hem finansal istikrarın hem de Türkiye ekonomisine duyulan güvenin en somut göstergesi oldu. Programın etkisi borsalarda da kendini gösterdi. Borsa İstanbul BIST-100 endeksi haziran başında 9 bin puan seviyesindeyken, 11 bin 340 puana yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Gösterge faiz (2 yıllık tahvil) yaklaşık 900 baz puan gerilerken, 10 yıllık dolar cinsi tahvil faizleri yeniden yüzde 7'nin altına indi. Türkiye'nin risk primi (CDS) ise 703 baz puandan 267 seviyesine gerileyerek borçlanma maliyetlerinde kayda değer bir iyileşme sağladı. Temmuz 2025 itibarıyla enflasyon son 44 ayın en düşük seviyesine geriledi. Temel mal enflasyonu yüzde 20,7 oldu. Enflasyondaki düşüşle birlikte beklentiler de bütün kesimlerde iyileşti"