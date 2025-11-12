ABD Göçmenlik Bürosu tarafından düzenlenen Green Card çekilişinin yapılacağı tarih büyük bir merakla araştırılıyor. ABD’de yasal olarak yaşama ve çalışma hakkı sağlayan Green Card başvurusu geçtiğimiz sene 2 Ekim-7 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Peki, bu yıl Green Card başvuruları başladı mı? Green Card başvurusu nasıl yapılır? 2025-2026 Green Card başvuru şartları neler, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar

1 /4 ABD’de yaşama ve çalışma hayali kuran binlerce kişi için Green Card başvuruları büyük önem taşıyor. 2025-2026 dönemi Green Card başvuru süreci, merak edilen şartlar ve izlenmesi gereken adımlar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki Green Card başvurusu nasıl yapılır, kimler başvuruda bulunabilir? İşte Green Card başvurusu hakkında bilinmesi gerekenler...

2 /4 2025 - 2026 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN? Green Card başvuru süreci her yıl genellikle Ekim ayının ilk haftasında başlıyor ve Kasım ayının ilk haftasına kadar sürüyor. Başvurular yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi (dvprogram.state.gov) üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. 2025-2026 yılı için başvuruların Kasım 2025’te başlaması ve yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.

3 /4 GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.









