VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu anda çalışılıyor. Buradaki temel nokta asgari ücret mi baz alınacak? Gelir sınırı olarak tanımlamış olduğumuz zaman asgari ücretten farklı mı olacak? Detaylarını henüz bilmiyoruz. Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bu asgari ücret endeksi de olabilir farklı bir rakam da olabilir. Hanede yaşayan fertlerin sayısına bağlı da olabilir.