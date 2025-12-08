Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı: Kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı: Kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti

11:388/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bolu'nun Kartalkaya bölgesi ile Sarıalan ve Aladağ yaylalarında devam eden yağışın ardından kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti. Bolu Dağı’nda etkili olan yoğun sis ve sağanak sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşıyor. İşte Bolu güncel hava durumunun ayrıntıları.

BOLU'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR


Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta Köroğlu Dağı'nın 2200 metrelik zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Sarıalan ve Aladağ yaylalarında gece başlayan yağış aralıklarla sürüyor.


Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği bölgede, yağışın ardından oluşan kış manzaraları havadan da görüntülendi.

SİS VE SAĞANAK ETKİLİ


Bolu’da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis ve sağanak etkili oluyor. Özellikle, D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis ve sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

#Bolu
#hava durumu
#meteoroloji
#bolu hava durumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kışın sert yüzü göründü: Meteoroloji'den 8 Aralık alarmı! Kar, fırtına ve ani soğuma kapıda!