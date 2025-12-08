Bolu'nun Kartalkaya bölgesi ile Sarıalan ve Aladağ yaylalarında devam eden yağışın ardından kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti. Bolu Dağı’nda etkili olan yoğun sis ve sağanak sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşıyor. İşte Bolu güncel hava durumunun ayrıntıları.
BOLU'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta Köroğlu Dağı'nın 2200 metrelik zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Sarıalan ve Aladağ yaylalarında gece başlayan yağış aralıklarla sürüyor.
Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği bölgede, yağışın ardından oluşan kış manzaraları havadan da görüntülendi.
SİS VE SAĞANAK ETKİLİ
Bolu’da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis ve sağanak etkili oluyor. Özellikle, D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis ve sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.