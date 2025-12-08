Bolu'nun Kartalkaya bölgesi ile Sarıalan ve Aladağ yaylalarında devam eden yağışın ardından kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti. Bolu Dağı’nda etkili olan yoğun sis ve sağanak sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşıyor. İşte Bolu güncel hava durumunun ayrıntıları.

1 /3 BOLU'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta Köroğlu Dağı'nın 2200 metrelik zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Sarıalan ve Aladağ yaylalarında gece başlayan yağış aralıklarla sürüyor.

Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği bölgede, yağışın ardından oluşan kış manzaraları havadan da görüntülendi.

2 /3 SİS VE SAĞANAK ETKİLİ

Bolu’da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis ve sağanak etkili oluyor. Özellikle, D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis ve sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.