Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Başkale ve Bahçesaray ilçelerine çok sayıda yerleşim yerinin yolu kapandı. Başkale ilçe merkezinde kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı. Peki Van’da okullar tatil mi, valilikten açıklama yapıldı mı? İşte Van hava durumu bilgileri.
Van'da kar yağışı etkili oldu. Başkale ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve belirli aralıkla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Kardan dolayı Başkale ve Bahçesaray ilçelerine bağlı 11 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için karla mücadele çalışması başlatıldı. Esnaf, iş yerlerinin önündeki karları küreklerle temizledi. Ulaşımda aksama yaşanmaması için ilçe merkezinde kar temizleme çalışması başlattı.
Van'da okullar tatil mi? Kar yağışı devam edecek mi?
Van’da kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğuna ilişkin Valilikten resmi bir açıklama gelmedi.
Van’da hava durumu nasıl, kar yağışı var mı?
Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji son dakika raporu, yeni haftayla beraber yayınlandı. İstanbul ve birçok ilde hafta sonu sağanak yağış etkili olurken, sıcaklıklar da mevsim normallerine düştü.
Van’da bugün hava çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.