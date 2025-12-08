Van'da kar yağışı etkili oldu. Başkale ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve belirli aralıkla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Kardan dolayı Başkale ve Bahçesaray ilçelerine bağlı 11 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için karla mücadele çalışması başlatıldı. Esnaf, iş yerlerinin önündeki karları küreklerle temizledi. Ulaşımda aksama yaşanmaması için ilçe merkezinde kar temizleme çalışması başlattı.