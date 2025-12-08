Okullar 4 Gün mü Olacak? "3 Gün Tatil" İddiaları ve MEB’in Son Durumu

Avrupa’nın bazı ülkelerinde pilot olarak uygulanan "haftada 4 gün okul, 3 gün tatil" modelinin Türkiye’ye geleceği yönündeki iddialar sosyal medyanın gündemine oturdu. Öğrenciler ve veliler, eğitim sisteminde köklü bir değişiklik olup olmayacağını ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bu konuda bir çalışması bulunup bulunmadığını merak ediyor. İşte gündemi meşgul eden "4 gün okul" tartışmalarının perde arkası ve son gelişmeler...
"Haftada 3 Gün Tatil" İddiası Nereden Çıktı?
Son dönemde Finlandiya, İngiltere ve İzlanda gibi Avrupa ülkelerinde eğitimde verimliliği artırmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla denenen 4 gün okul modeli, Türkiye’de de beklenti yarattı. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan "Türkiye'de de okullar 4 güne düşecek, Cuma günleri tatil olacak" söylentileri, milyonlarca öğrenciyi heyecanlandırdı. İddialar, eğitim sisteminin Avrupa standartlarına uyarlanacağı spekülasyonlarına dayanıyor.
MEB'in Masasında Böyle Bir Çalışma Var mı?
Konuyla ilgili gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. Şu an için MEB tarafından haftalık ders günlerinin 5'ten 4'e düşürülmesine yönelik resmi bir açıklama veya yayınlanmış bir genelge bulunmuyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve bakanlık yetkilileri, mevcut eğitim-öğretim takviminin planlandığı gibi haftada 5 gün (Pazartesi-Cuma) olarak devam edeceğini işaret ediyor. Dolayısıyla sosyal medyada dolaşan "Cuma günü tatil olacak" iddiaları şu aşamada gerçeği yansıtmıyor.
Masadaki Asıl Konu: Ders Saatleri Kısalacak mı?
"4 gün okul" iddiası asılsız olsa da, bakanlığın gündeminde olan bir diğer konu ders sürelerinin kısaltılması. Bakan Yusuf Tekin, daha önce yaptığı açıklamalarda 40 dakika olan ders sürelerinin öğrencilerin odaklanma süresini aştığını ve bu sürenin düşürülmesinin tartışılabileceğini belirtmişti.
Ancak bu konuda da henüz netleşmiş bir karar yok. Ders saatlerinin 30 veya 35 dakikaya indirilmesi yönündeki çalışmaların devam ettiği, fakat 2024-2025 eğitim öğretim yılı için radikal bir değişikliğin henüz yürürlüğe girmediği biliniyor.
Avrupa Örnekleri Neyi Gösteriyor?
Dünya genelinde "4 gün çalışma/okul" denemeleri karışık sonuçlar veriyor. Bazı ülkeler bu sistemin motivasyonu artırdığını savunurken, bazı eğitimciler müfredatın yetişmemesi ve öğrencilerin okuldan uzaklaşması riskine dikkat çekiyor. Türkiye'de ise mevcut müfredat yoğunluğu göz önüne alındığında, eğitim süresini 4 güne indirmenin yakın vadede uygulanabilir olmadığı uzmanlarca vurgulanıyor.