Okullar 4 Gün mü Olacak? "3 Gün Tatil" İddiaları ve MEB’in Son Durumu

MEB'in Masasında Böyle Bir Çalışma Var mı?





Konuyla ilgili gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. Şu an için MEB tarafından haftalık ders günlerinin 5'ten 4'e düşürülmesine yönelik resmi bir açıklama veya yayınlanmış bir genelge bulunmuyor.





Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve bakanlık yetkilileri, mevcut eğitim-öğretim takviminin planlandığı gibi haftada 5 gün (Pazartesi-Cuma) olarak devam edeceğini işaret ediyor. Dolayısıyla sosyal medyada dolaşan "Cuma günü tatil olacak" iddiaları şu aşamada gerçeği yansıtmıyor.