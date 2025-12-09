Bedelli askerlik 2026 ücreti enflasyon sonrası ne kadar olacak? İşte güncel hesaplamalar ve tahminler

Bedelli ücreti nasıl belirleniyor?





Türkiye’de bedelli askerlik tutarı, temel bedelin memur aylık katsayısıyla çarpılmasıyla hesaplanıyor. 2025’in ikinci yarısında katsayı 1,170211 olarak belirlenmişti ve bu oran 240.000 TL’lik gösterge rakamına uygulandığında 280.850 TL’lik ücret ortaya çıkmıştı. Yoklama kaçağı veya bakaya durumundaki vatandaşlar için bu dönemde ek ödeme tutarı 4.095 TL olarak uygulanıyor.