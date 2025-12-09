Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bedelli askerlik 2026 ücreti enflasyon sonrası ne kadar olacak? İşte güncel hesaplamalar ve tahminler

Bedelli askerlik 2026 ücreti enflasyon sonrası ne kadar olacak? İşte güncel hesaplamalar ve tahminler

00:129/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

2026’da bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yılın son enflasyon verileriyle oluşacak yeni memur maaş katsayısını bekliyor. Hesaplamalara göre, 2025’in ikinci yarısında 280 bin 850 TL olan bedelli ücreti, kümülatif zam ve enflasyon farkının etkisiyle yaklaşık 330 bin TL seviyesine çıkabilir. Kesin tutar, Aralık verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.

2026 yılında bedelli askerlik planı yapan vatandaşlar, Türkiye’de memur maaş katsayısını belirleyecek Aralık enflasyonuna kilitlenmiş durumda. Ücret her yıl resmi enflasyon rakamlarına göre güncellendiği için, yılın son ayında açıklanacak veri doğrudan bedelin seviyesini belirleyecek. Mevcut hesaplamalar, bedelli askerlik ücretinin 330 bin TL civarına yükselme ihtimaline işaret ediyor.


2025 enflasyon görünümü ve katsayı etkisi


Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin 2025 yılı enflasyonunun yaklaşık yüzde 31 düzeyinde tamamlanacağını açıklamıştı. Aralık ayının yüzde 1 civarında gerçekleşmesi hâlinde, son altı aylık enflasyon farkının yaklaşık yüzde 6,96 olması bekleniyor. Bu fark, toplu sözleşme zammıyla birleştiğinde memur katsayısında artışa yol açacak ve bedelli askerlik bedelinin yeniden hesaplanmasını sağlayacak.

2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?


2025 yılının Temmuz-Aralık döneminde uygulanan 280 bin 850 TL’lik bedelli ücreti, yeni memur aylık katsayısının 1,389392’ye yükselmesi durumunda yaklaşık 333 bin 454 TL’ye ulaşabilir.


Bu tahmin, mevcut katsayı ve temel gösterge tutarı üzerinden yapılan standart hesaplama yöntemine dayanıyor.

Bedelli ücreti nasıl belirleniyor?


Türkiye’de bedelli askerlik tutarı, temel bedelin memur aylık katsayısıyla çarpılmasıyla hesaplanıyor. 2025’in ikinci yarısında katsayı 1,170211 olarak belirlenmişti ve bu oran 240.000 TL’lik gösterge rakamına uygulandığında 280.850 TL’lik ücret ortaya çıkmıştı. Yoklama kaçağı veya bakaya durumundaki vatandaşlar için bu dönemde ek ödeme tutarı 4.095 TL olarak uygulanıyor.

#bedelli askerlik
#2026 bedelli askerlik
#enflasyon
#memur maaşı katsayısı
#2025 enflasyon
#bedelli askerlik 2026
#Bedelli askerlik ücreti 2026
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mert Hakan Yandaş tutuklandı mı? Son dakika bahis soruşturmasında yeni karar açıklandı! İşte tutuklanan futbolcuların isimleri