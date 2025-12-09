Bedelli askerlik 2026 ücreti enflasyon sonrası ne kadar olacak? İşte güncel hesaplamalar ve tahminler

2026’da bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yılın son enflasyon verileriyle oluşacak yeni memur maaş katsayısını bekliyor. Hesaplamalara göre, 2025’in ikinci yarısında 280 bin 850 TL olan bedelli ücreti, kümülatif zam ve enflasyon farkının etkisiyle yaklaşık 330 bin TL seviyesine çıkabilir. Kesin tutar, Aralık verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.
2026 yılında bedelli askerlik planı yapan vatandaşlar, Türkiye’de memur maaş katsayısını belirleyecek Aralık enflasyonuna kilitlenmiş durumda. Ücret her yıl resmi enflasyon rakamlarına göre güncellendiği için, yılın son ayında açıklanacak veri doğrudan bedelin seviyesini belirleyecek. Mevcut hesaplamalar, bedelli askerlik ücretinin 330 bin TL civarına yükselme ihtimaline işaret ediyor.
2025 enflasyon görünümü ve katsayı etkisi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin 2025 yılı enflasyonunun yaklaşık yüzde 31 düzeyinde tamamlanacağını açıklamıştı. Aralık ayının yüzde 1 civarında gerçekleşmesi hâlinde, son altı aylık enflasyon farkının yaklaşık yüzde 6,96 olması bekleniyor. Bu fark, toplu sözleşme zammıyla birleştiğinde memur katsayısında artışa yol açacak ve bedelli askerlik bedelinin yeniden hesaplanmasını sağlayacak.
2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
2025 yılının Temmuz-Aralık döneminde uygulanan 280 bin 850 TL’lik bedelli ücreti, yeni memur aylık katsayısının 1,389392’ye yükselmesi durumunda yaklaşık 333 bin 454 TL’ye ulaşabilir.
Bu tahmin, mevcut katsayı ve temel gösterge tutarı üzerinden yapılan standart hesaplama yöntemine dayanıyor.
Bedelli ücreti nasıl belirleniyor?
Türkiye’de bedelli askerlik tutarı, temel bedelin memur aylık katsayısıyla çarpılmasıyla hesaplanıyor. 2025’in ikinci yarısında katsayı 1,170211 olarak belirlenmişti ve bu oran 240.000 TL’lik gösterge rakamına uygulandığında 280.850 TL’lik ücret ortaya çıkmıştı. Yoklama kaçağı veya bakaya durumundaki vatandaşlar için bu dönemde ek ödeme tutarı 4.095 TL olarak uygulanıyor.