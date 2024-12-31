Medical Park Ankara Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İrfan Serdar Arda, çocuklarda kasık fıtığı hakkında açıklamalarda bulundu.

KASIK FITIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Arda, yaptığı açıklamada, kasık fıtığının başlıca bulgusunun kasıkta şişlik olduğuna dikkati çekerek, “Erkek çocuklarda kızlara oranla daha sık görülen doğumsal bir sorundur. Şişlik çocuk ağladığı ya da ıkındığı zamanlarda belirginleşir. Genellikle anne ya da çocuğa bakan kişi tarafından altı değiştirilirken, giydirilirken ya da banyo sırasında tespit edilir” diye konuştu.





Doğumsal bir sorun





Kasık fıtığının nasıl olduğundan bahseden Prof. Dr. Arda, şu bilgileri paylaştı:





“Çocuklarda tespit edilen kasık fıtığı, doğumsal olarak kasık kanalında bulunan karın zarının (periton) açık kalmasına bağlı oluşur. Bu nedenle doğumsal bir sorundur. Erişkinlerde ise sonradan oluşur. Bu yüzden hem oluşum hem de tedavi yöntem ve sonuçları açısından erişkin fıtığından farklıdır. Kasıkta şişlik şeklinde ortaya çıkan fıtık kesesi içerisinde en çok bağırsaklar girer. Kız çocuklarında ise yumurtalık bulunması ender değildir. Genellikle çocuğun aktif bulunduğu zamanlarda bu oluşumlar kese içerisine girer ve kasıkta şişliğin görülmesine neden olur. Uyku gibi dinlenme durumlarında ise şişlik kaybolur. Ancak, eğer kese içerisine giren oluşumlar bir nedenle karın içine geri dönemezse ‘fıtık boğulması' olarak adlandırılan durum ortaya çıkar. Bu durumda kese içinde sıkışan organların dolanımları bozulabilir ve hayatiyetlerini kaybedebilecek olumsuz durumlar ortaya çıkabilir. Fıtık boğulması, acil ameliyat gerektiren bir durumdur.”

“Çocuk cerrahisi tarafından muayene ile tanı konulabilir”

Tanı konma sürecine de değinen Prof. Dr. Arda, “Bebeklik çağında daha sık olarak tespit edilen, ancak çocuklarda her yaşta görülebilecek olan kasık fıtığı tanısı, deneyimli çocuk cerrahları tarafından poliklinik şartlarında onabilir. Fiziksel inceleme sırasında kasıkta şişliğin görülmesi yeterlidir. Kuşkulu durumlarda ultrasonografi ayırıcı tanı için en uygun görüntüleme yöntemidir” şeklinde konuştu.

“Cerrahi yöntemle tedavi edilmeli”

Tedavi yollarını anlatan Prof. Dr. Arda, “Kasık fıtığı, tanı konulduktan sonra gecikilmeden olabilecek en uygun zamanda cerrahi yöntemle tedavi edilmesi gereken bir sorundur. Çocuğun yaşı ya da kilosu ameliyat için bir engel değildir. Ameliyat genellikle günübirlik işlem şeklinde gerçekleştirilir, ameliyattan sonra çocuk ve ailesi birkaç saat hastanede kalır ve taburcu edilir. Çocukluk çağı kasık fıtığının tekrarlama ihtimali erişkinlerle kıyaslandığında çok daha azdır” dedi.







