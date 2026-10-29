KPSS ön lisans sonuçları sorgulama ekranı 2026! KPSS 2026 ön lisans sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr

Memur emeklilerine seyyanen zam! Emekliye refah payı-seyyanen zam yapılacak mı, ne zaman görüşülecek?

Emekliye refah payı 2027 yılında uygulanacak maaş artışları öncesinde milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisinin gündeminde yer alıyor. Yeni yıla yaklaşılırken ocak ayında yapılacak emekli zammının yanı sıra en düşük emekli maaşında yeni bir artış olup olmayacağı da merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrasında emeklilerin durumunu iyileştirmeye yönelik yeni bir düzenleme yapılacağını açıklaması, maaş artışlarına ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı. Açıklamanın ardından gözler hem ocak ayı zam oranlarına hem de emeklilere yönelik olası refah payı düzenlemesine çevrildi. Emekli maaşlarının enflasyon farkıyla ne kadar artacağı ve bu artışa ek bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağı yakından takip ediliyor. Peki, 2027 yılında emekliye refah payı verilecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli ve memur zammının ardından seyyanen zam yapılması gündeme gelecek mi? İşte emekli maaşlarına ilişkin son gelişmeler ve merak edilen ayrıntılar…