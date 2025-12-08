Bursa'da yaşayan ve oturdukları ilçelerde su kesintileri yaşayan vatandaşlar, 8 Aralık 2025 Pazartesi günü su kesintisi programını sorguluyor. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), yoğun yağış ve içme suyundaki bulanıklık nedeniyle 4 ilçede su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Bazı ilçelerde ise kesinti 8 saate kadar sürecek. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 8 Aralık BUSKİ su kesintisi programı.
Bursa’da BUSKİ’nin sürdürdüğü altyapı yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle kent genelinde planlı su kesintileri uygulanıyor. Gemlik, Yıldırım, Mustafakemalpaşa ve Osmangazi ilçelerindeki bazı mahallelerde belirli saat aralıklarında su verilemeyecek. Kesintilerin ne zaman başlayacağı, hangi bölgeleri kapsadığı ve hangi saatlerde yeniden su sağlanacağı ise BUSKİ tarafından ilan edilen güncel kesinti programında paylaşıldı. İşte 8 Aralık Pazartesi ilçelere göre su kesintisi listesi ve tüm detaylar.
GEMLİK
KURŞUNLU
Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/11/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 09/12/2025 18:00
Kesim Tarihi: 27/11/2025 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi ve civarında 27.11.2025 - 09.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.
MUSTAFAKEMALPAŞA
HAMZABEY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/12/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 17/12/2025 18:00
Kesim Tarihi: 08/12/2025 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 08.12.2025 - 17.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.
OSMANGAZİ
DEMİRTAŞ BARBAROS
Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/12/2025 08:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 08/12/2025 18:00
Kesim Tarihi: 02/12/2025 08:00
Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Baskanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi 496. Sokak, 436. Sokak ve civarında 02.12.2025 - 08.12.2025 tarihleri arasında 08.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.
YILDIRIM
DAVUTKADI
Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/12/2025 09:15
Planlanan Bitiş Tarihi: 08/12/2025 13:00
Kesim Tarihi: 08/12/2025 09:15
Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C4-D20 / C4 - D22 Alt bölgesinde bulunan, Davutkadı Mahallesi, Yeşilyayla Mahallesi, M.Akif Ersoy Mahallesi, Yediselviler Mahallesi, Maltepe Mahallesi, Baruthane Mahallesi ve civarı '' ANA HAT ARIZA ÇALIŞMASI'' nedeniyle 08.12.2025 tarihinde 09:15 ile 13:00 saatleri arasında arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.