Bursa’da BUSKİ’nin sürdürdüğü altyapı yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle kent genelinde planlı su kesintileri uygulanıyor. Gemlik, Yıldırım, Mustafakemalpaşa ve Osmangazi ilçelerindeki bazı mahallelerde belirli saat aralıklarında su verilemeyecek. Kesintilerin ne zaman başlayacağı, hangi bölgeleri kapsadığı ve hangi saatlerde yeniden su sağlanacağı ise BUSKİ tarafından ilan edilen güncel kesinti programında paylaşıldı. İşte 8 Aralık Pazartesi ilçelere göre su kesintisi listesi ve tüm detaylar.