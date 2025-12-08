Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafınan 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan, Hakkari Merkez Gazi Mahallesi 300/250000 Konut Projesindeki 291 adet asil hak sahibleri için, Hakkari Merkez Gazi Mahallesi 339 Adet Sosyal Konut Projesinde inşa ettirilen; 292 adet konuta ilişkin Konut Belirleme Kurası gerçekleştirildi. Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 18 Aralık 2025 / 18 Ocak 2026 tarihleri arasında temerküz şube olan T.C. HALK Bankası Hakkari Şubesi’nde imzalanacaktır. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. İşte Hakkari TOKİ konut belirleme kura sonuçları isim listesi.