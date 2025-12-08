TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuru toplanan, Hakkari Merkez Gazi Mahallesi 300/250000 Konut Projesindeki 291 adet asil hak sahibleri için konut belirleme kurası çekildi. İşte Hakkari TOKİ konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafınan 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan, Hakkari Merkez Gazi Mahallesi 300/250000 Konut Projesindeki 291 adet asil hak sahibleri için, Hakkari Merkez Gazi Mahallesi 339 Adet Sosyal Konut Projesinde inşa ettirilen; 292 adet konuta ilişkin Konut Belirleme Kurası gerçekleştirildi. Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 18 Aralık 2025 / 18 Ocak 2026 tarihleri arasında temerküz şube olan T.C. HALK Bankası Hakkari Şubesi’nde imzalanacaktır. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. İşte Hakkari TOKİ konut belirleme kura sonuçları isim listesi.