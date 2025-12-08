Erdoğan-Trump yakınlaşması Tel Aviv’i alarma geçirdi: 'İsrail dışarıda kaldı' endişesi

Türkiye artık sadece arabulucu değil, ateşkesin garantörlerinden biri. Gazze’ye Türk askerinin konuşlanması durumunda İsrail ile Trump yönetimi arasında yeni bir kriz kapıda olabilir. Üstelik bu denklemde Ankara’nın eli Tel Aviv’den daha güçlü görünüyor.