Erdoğan-Trump yakınlaşması Tel Aviv’i alarma geçirdi: 'İsrail dışarıda kaldı' endişesi

Türkiye'nin dış politikadaki sabırlı ve stratejik hamleleri Ankara'yı bölgedeki karar mekanizması haline getirdi. İsrail medyasından Haaretz, Erdoğan–Trump hattındaki yakınlaşmanın Gazze planında Türkiye’yi merkez aktör haline getirebileceğini, Tel Aviv’in ise sürecin dışında kalma korkusuyla hareket ettiğini yazdı.
Ateşkesin yeni safhası başlıyor
Hamas, anlaşma kapsamında İsrail’e teslim edeceğini bildirdiği 28 esir cenazesinden 27’sini teslim etti. Son teslimatın ardından ateşkesin ikinci aşamasının devreye girmesi bekleniyor.
"Türk askeri Gazze’de olabilir" endişesi
Haaretz’in analizine göre Ankara-Vaşington hattındaki olumlu hava, İsrail’in diplomatik açıdan yalnızlaşabileceği bir tabloyu güçlendiriyor. Gazete, Trump’ın Erdoğan’ın Gazze planının sonraki adımlarında Türkiye’yi belirleyici aktör yapmak istediğini aktardı.
Haberde, ABD’nin Netanyahu hükümetine “Türkiye’nin istikrar gücüne katılımını engellemeyin” mesajı verdiği ifade edildi. Vaşington yönetimi sürecin haftalar içinde başlamasını bekliyor.
Ankara etkisi diğer ülkelere de yayılabilir
Haaretz’e göre ABD, Türk askerinin Gazze’de görev yapmasına sıcak bakıyor. Böyle bir konuşlanma, normalde bölgeye asker göndermeye mesafeli diğer ülkeleri de sürece çekebilir. Özellikle Azerbaycan ve Endonezya’nın Türkiye’ye yakın duruşu, bu ihtimali güçlendiriyor.
F-35 ve CAATSA mesajları Tel Aviv’i rahatsız etti
Suriye’de de aynı çizgi
Haaretz, Trump’ın Erdoğan’la yaptığı görüşmede Türkiye’nin Suriye politikasını açıkça desteklemesinin Tel Aviv’de hoşnutsuzluk oluşturduğunu hatırlattı. İsrail, Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığını güvenlik tehdidi olarak görüyor.
Haberde ayrıca Erdoğan ve Trump’ın Suriye’nin tek merkezli bir devlet olarak kalması gerektiği konusunda hemfikir olduğu ve SDG/PKK-YPG unsurlarının Suriye ordusuna entegre edilmesi fikrine destek verdikleri bilgisi paylaşıldı.
Trump’ın Netanyahu’ya, Beyt Cin’e yönelik baskın nedeniyle sert çıkıştığı da hatırlatıldı.