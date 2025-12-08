Yeni Şafak
Erdoğan-Trump yakınlaşması Tel Aviv’i alarma geçirdi: 'İsrail dışarıda kaldı' endişesi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:048/12/2025, Pazartesi
G: 8/12/2025, Pazartesi
Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini artırması katil İsrail yönetimini rahatsız ediyor.

Türkiye'nin dış politikadaki sabırlı ve stratejik hamleleri Ankara'yı bölgedeki karar mekanizması haline getirdi. İsrail medyasından Haaretz, Erdoğan–Trump hattındaki yakınlaşmanın Gazze planında Türkiye’yi merkez aktör haline getirebileceğini, Tel Aviv’in ise sürecin dışında kalma korkusuyla hareket ettiğini yazdı.

Gazze’de ateşkes sürecinin ikinci aşamasına girilmesine ramak kalmışken, Uluslararası İstikrar Gücü’nde Türkiye’nin etkin rol üstlenme ihtimali İsrail’de tedirginliği büyütüyor. İsrail basını,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile ABD Başkanı
Donald Trump
arasındaki sıcak temasların Tel Aviv’i oyun dışında bırakabileceğini yazdı.

Ateşkesin yeni safhası başlıyor

Hamas, anlaşma kapsamında İsrail’e teslim edeceğini bildirdiği 28 esir cenazesinden 27’sini teslim etti. Son teslimatın ardından ateşkesin ikinci aşamasının devreye girmesi bekleniyor.

Bu aşama, Gazze’ye Uluslararası İstikrar Gücü’nün konuşlandırılmasını içeriyor. Türk askerinin bu yapıda yer alma ihtimali, İsrail tarafında
"denge değişiyor"
yorumlarına yol açtı.

"Türk askeri Gazze’de olabilir" endişesi

Haaretz’in analizine göre Ankara-Vaşington hattındaki olumlu hava, İsrail’in diplomatik açıdan yalnızlaşabileceği bir tabloyu güçlendiriyor. Gazete, Trump’ın Erdoğan’ın Gazze planının sonraki adımlarında Türkiye’yi belirleyici aktör yapmak istediğini aktardı.

Haberde, ABD’nin Netanyahu hükümetine “Türkiye’nin istikrar gücüne katılımını engellemeyin” mesajı verdiği ifade edildi. Vaşington yönetimi sürecin haftalar içinde başlamasını bekliyor.

Ankara etkisi diğer ülkelere de yayılabilir

Haaretz’e göre ABD, Türk askerinin Gazze’de görev yapmasına sıcak bakıyor. Böyle bir konuşlanma, normalde bölgeye asker göndermeye mesafeli diğer ülkeleri de sürece çekebilir. Özellikle Azerbaycan ve Endonezya’nın Türkiye’ye yakın duruşu, bu ihtimali güçlendiriyor.

F-35 ve CAATSA mesajları Tel Aviv’i rahatsız etti

Gazetenin bir diğer dikkat çekici iddiası ise Trump’ın Türkiye’yi F-35 programına geri döndürme niyetinde olduğu yönünde. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için de adımlar atıldığı belirtiliyor. İsrail basını, Türkiye’nin yeniden F-35 sahibi olmasının
"stratejik risk"
meydana getireceğini öne sürdü.

Suriye’de de aynı çizgi

Haaretz, Trump’ın Erdoğan’la yaptığı görüşmede Türkiye’nin Suriye politikasını açıkça desteklemesinin Tel Aviv’de hoşnutsuzluk oluşturduğunu hatırlattı. İsrail, Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığını güvenlik tehdidi olarak görüyor.

Haberde ayrıca Erdoğan ve Trump’ın Suriye’nin tek merkezli bir devlet olarak kalması gerektiği konusunda hemfikir olduğu ve SDG/PKK-YPG unsurlarının Suriye ordusuna entegre edilmesi fikrine destek verdikleri bilgisi paylaşıldı.

Trump’ın Netanyahu’ya, Beyt Cin’e yönelik baskın nedeniyle sert çıkıştığı da hatırlatıldı.

"Oyunun garantörü artık Türkiye"

Haaretz analizini şu tespitle sonlandırıyor:
Türkiye artık sadece arabulucu değil, ateşkesin garantörlerinden biri. Gazze’ye Türk askerinin konuşlanması durumunda İsrail ile Trump yönetimi arasında yeni bir kriz kapıda olabilir. Üstelik bu denklemde Ankara’nın eli Tel Aviv’den daha güçlü görünüyor.
