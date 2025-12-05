Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yürütülen cadı avlarını unutamayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi”nde önemli açıklamalarda bulundu.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Kadınların omuzlarındaki yük giderek ağırlaşıyor. Kadınlar eskiden olduğu gibi hem aileyi çekip çevirmeye çalışırken çalışma hayatının zorluklarıyla mücadele ediyor.

İdeal ve adil bir toplumsal hayat ancak kadınlarız söz ve hak sahibi olmalarıyla mümkündür.

Kadının olduğu yerde iyilik olur, barış olur. Kadının elinin değdiği yerde düzen olur.

Toplumun çekirdeği olan aile kadınların emekleri sayesinde ayakta duruyorsa toplumsal hayatta da milletler kadınlar sayesinde ayakta durur.





Devletimizi "devlet ana" yapan kadınlardır. Sizlerin şahsında siyasi hayatım boyunca beraber yol yürüdüğüm tüm hanım kardeşlerime dava ve mücadele arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yine buradan 81 vilayetimizde yerel yönetimlerde çalışan tüm kadınlara , siyasete ve belediyelere kadın eli değdiren tüm hanım kardeşlerimi en kalbi selamlarımı gönderiyorum.





Değerli yol ve dava arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, bugün ülkemizde kadın hakları açısından önemli bir düzenlemenin 91. yıl dönümüdür. 1930 yılında önce belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı elde eden kadınlar, 1934'te yapılan değişikliklerle milletvekili seçme ve seçilme hakkı kazanmıştır. Böylece ülkemizde kadınlar Avrupa'daki hemcinslerinden çok daha evvel bu hakka sahip olmuşlardır.





Temel hak ve özgürlüklerin kullanımında eşit muamelenin önünü açan bu önemli düzenlemenin 91. yıl dönümü kutlu olsun diyor, ülkemizdeki tüm kadınların 5 Aralık Kadın Hakları Günü'nü canı gönülden tebrik ediyorum. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşinizin hak ve adalet mücadelenizde daima sizlerin yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum.





28 Şubat'ın baskıcı atmosferinde binlerce kadın haklarından feragat etmek zorunda kaldı. Kadınlar yıllarca inanç değerleriyle okulları, eğitimleri, meslekleri arasında tramvatik tercihler yapma mecburiyetinde bırakıldı. Biliyorum ki şu an bu salonda bulunan bütün arkadaşlarımın da önemli bir kısmı bu ayrımcılığı yaşadı.





'Üniversitelerde yürütülen 'cadı avını nasıl unutabiliriz?'

Şimdi ben buradan soruyorum, Meclis'e başörtüsüyle girdi diye adeta linç edilen kadınları hangimiz, nasıl unutabiliriz? Okullarda, üniversitelerde yürütülen 'cadı avını' nasıl unutabiliriz? "411 el kaosa kalktı" manşetinin temsilcisi olduğu karanlığı nasıl unutabiliriz? Başörtüsü yasağının sürmesi için Anayasa Mahkemesi'nin kapısında nöbet tutan CHP'yi ve özgürlük düşmanı zihniyetini nasıl unutabiliriz? Bugün, sesleri eskisi kadar çok çıkmasa da medyada, sosyal medyada, iş dünyasında, siyasette, bürokraside varlığını halen devam ettiren kadın hakları cellatlarını nasıl unutabiliriz? Bunları unutmadık, unutmayacağız.















