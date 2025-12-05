AK Parti Sözcüsü Çelik Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı

"Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 91'inci yıl dönümü kutlu olsun. Hayatın gerçek mimarları olan tüm kadınların Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığımız İstiklal Savaşı'mız kadın kahramanlarımızın eşsiz mücadeleleri ile doludur. Hepsini rahmetle anıyoruz."