AK Parti Sözcüsü Çelik Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı

Lokman Özdemir
12:335/12/2025, Cuma
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "- "Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 91'inci yıl dönümü kutlu olsun. Hayatın gerçek mimarları olan tüm kadınların Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyoruz" açıklamasında bulundu.

Ömer Çelik
, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91'inci yıl dönümünü ve Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:


"Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 91'inci yıl dönümü kutlu olsun. Hayatın gerçek mimarları olan tüm kadınların Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığımız İstiklal Savaşı'mız kadın kahramanlarımızın eşsiz mücadeleleri ile doludur. Hepsini rahmetle anıyoruz."

