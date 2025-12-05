Yeni Şafak
RAMS Park'ta olay an: Hakem dinledi VAR devam dedi

RAMS Park'ta olay an: Hakem dinledi VAR devam dedi

5/12/2025, Cuma
G: 5/12/2025, Cuma
Kazımcan Karataş'ın ceza sahası içerisinde eline çarpan top.
Kazımcan Karataş'ın ceza sahası içerisinde eline çarpan top.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Galatasaray-Samsunspor maçının son dakikalarında yaşananlar maçın önüne geçti. Ceza sahası içerisinde Galatasaraylı Kazımcan'ın eline temas eden topta Karadeniz ekibi penaltı bekledi. Yoğun itirazlara rağmen hakem Mehmet Türkmen VAR'dan tavsiye almadı ve tartışmalı bir karara imza attı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 15. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 90+2. dakikada Victor Osimhen'in attığı golle 3-2 mağlup etti.


RAMS Park'ta oynanan mücadelenin son dakikasında Karadeniz ekibi, penaltı bekledi. Hakem Mehmet Türkmen'in gözünün önünde gerçekleşen pozisyonda top ceza sahası içerisinde Galatasaraylı Kazımcan Karataş'ın eline temas etti.


Yoğun itirazlar sonrası VAR hakemi Onur Özütoprak ile iletişime geçen Türkmen, iki dakikalık incelemenin ardından maçı kaldığı yerden devam ettirdi. Bu karar spor kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.


İşte Samsunspor'un penaltı pozisyonu beklediği pozisyon;

YouTube
05 Aralık, Cuma

ESKİ HAKEMLER KARAR İÇİN NE DEDİ?
Deniz Ateş Bitnel:
“Kazımcan'ın ceza alanı içinde yerde kaldığı pozisyonda rakibin dikkatsiz bir basması var. Pozisyon penaltı olmalıydı. Kazımcan'ın eline temas eden top penaltı olmalıydı. İstem dışı da olsa son anda bir hamlesi var!”

Erman Toroğlu:
"Ayıp ayıp! Ayıp ve günah! O kadar futbolcunun ekmeğiyle oynamayın lan! Yapacaksanız yapın yapamayacaksınız yapmayın gidin abi! Arkadaş kör müsünüz ya! Hem hakem kör, hem VAR kör!"





