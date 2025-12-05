Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Galatasaray-Samsunspor maçının son dakikalarında yaşananlar maçın önüne geçti. Ceza sahası içerisinde Galatasaraylı Kazımcan'ın eline temas eden topta Karadeniz ekibi penaltı bekledi. Yoğun itirazlara rağmen hakem Mehmet Türkmen VAR'dan tavsiye almadı ve tartışmalı bir karara imza attı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 15. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 90+2. dakikada Victor Osimhen'in attığı golle 3-2 mağlup etti.
RAMS Park'ta oynanan mücadelenin son dakikasında Karadeniz ekibi, penaltı bekledi. Hakem Mehmet Türkmen'in gözünün önünde gerçekleşen pozisyonda top ceza sahası içerisinde Galatasaraylı Kazımcan Karataş'ın eline temas etti.
Yoğun itirazlar sonrası VAR hakemi Onur Özütoprak ile iletişime geçen Türkmen, iki dakikalık incelemenin ardından maçı kaldığı yerden devam ettirdi. Bu karar spor kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.