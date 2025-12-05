Huzurun Anahtarı: Samimi İbadet

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 5 Aralık 2025 tarihli Cuma hutbesi konusunu “İnsan, Huzuru İbadetle Elde Eder” başlığıyla duyurdu. Haftalık hutbeyi merak eden pek çok kişi “Bu haftanın Cuma hutbesi ne anlatıyor?” sorusunun cevabını araştırırken, Diyanet’in verdiği mesajlar hem bireysel hem de toplumsal düzeyde derin anlamlar taşıyor.

İbadetin yalnızca şekli bir ritüel değil, insanın iç huzurunu sağlayan bir sığınak olduğuna dikkat çekilen hutbede, ibadetlerin birey üzerindeki manevi etkisi ve toplumda oluşturduğu dayanışma ruhu ön plana çıkarılıyor.



