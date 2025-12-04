Sosyal Destek Ödemelerinde Geri Sayım: Enflasyon Alt Sınırı Belirledi

Türkiye’de milyonlarca kişinin maaş ve sosyal destek ödemeleri için kritik eşik yine enflasyon verileri oldu. Memur maaşları, emekli aylıkları ve sosyal yardım kalemlerinde Ocak ayından itibaren geçerli olacak artış oranları, TÜİK’in açıkladığı Kasım enflasyonuyla yeniden şekillendi. Kasım ayı rakamlarının duyurulmasıyla gözler, sosyal desteklerde uygulanacak yeni tutarlara çevrildi.