Sosyal yardım ödemelerine zam formülü şekillendi: 5 aylık enflasyon farkı ile yüzde 16,91 artış kesinleşti

Sosyal yardım ödemelerine zam formülü şekillendi: 5 aylık enflasyon farkı ile yüzde 16,91 artış kesinleşti

4/12/2025, Perşembe
Kasım ayı enflasyon rakamlarının netleşmesi, sosyal yardım alan milyonlarca kişinin gözünü 2026 zam hesaplarına çevirdi. TÜİK’in açıkladığı yüzde 0,87’lik aylık artışla birlikte beş aylık enflasyon farkının yüzde 16,91’e yükselmesi, sosyal destek ödemelerine yapılacak artışların ipuçlarını da ortaya koydu.

TÜİK’in kasım ayı enflasyon verilerini duyurmasının ardından sosyal yardım ödemelerinde beklenen zam oranı merak konusu oldu. Aylık enflasyonun yüzde 0,87 gelmesiyle birlikte beş aylık fark yüzde 16,91’e ulaştı. Bu gelişmeyle sosyal desteklerde yılbaşında uygulanacak artışlar büyük ölçüde belirginleşmeye başladı.

Sosyal Destek Ödemelerinde Geri Sayım: Enflasyon Alt Sınırı Belirledi

Türkiye’de milyonlarca kişinin maaş ve sosyal destek ödemeleri için kritik eşik yine enflasyon verileri oldu. Memur maaşları, emekli aylıkları ve sosyal yardım kalemlerinde Ocak ayından itibaren geçerli olacak artış oranları, TÜİK’in açıkladığı Kasım enflasyonuyla yeniden şekillendi. Kasım ayı rakamlarının duyurulmasıyla gözler, sosyal desteklerde uygulanacak yeni tutarlara çevrildi.

KASIM ENFLASYONU BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ

TÜİK’in son verilerine göre Kasım ayı enflasyonu %0,87 olarak kaydedildi. Bu oran, piyasa beklentisi olan %1,25’in altında gerçekleşti. Böylece Temmuz-Kasım dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon farkı %16,91 seviyesine yükseldi.

Geçtiğimiz temmuz döneminde 6 aylık enflasyon farkı %15,57 olarak uygulanmıştı. Bu yıl hesaplamaya Aralık ayı enflasyonu henüz dahil edilmiş değil. Ekonomistlerin değerlendirmesine göre Aralık ayı verisiyle birlikte farkın %17 bandına yaklaşması bekleniyor.

SOSYAL YARDIMLARDA BEKLENEN YENİ TUTARLAR

Beş aylık enflasyon verisi baz alınarak yapılan ön hesaplamalara göre sosyal desteklerde oluşabilecek tahmini artışlar şöyle:

Destek Türü Mevcut Tutar Beklenen Yeni Tutar

Evde Bakım Desteği 11.701 TL 13.679 TL

18 Yaş Altı Engelli Aylığı 4.302 TL 5.029 TL

SSPE Yardımı 11.701 TL 13.679 TL

Engelli Aylığı 6.451 TL 7.541 TL

65 Yaş Aylığı 5.387 TL 6.297 TL

Bu tutarlar geçici tahmin niteliği taşıyor. Kesin artış oranları, Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netlik kazanacak.

