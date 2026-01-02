İran'dan "Silahlarımız hazır" açıklaması sonrası Trump'a yanıt: ABD'nin müdahalesi tüm bölgede kaosa yol açar

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'daki protestolar hakkında sert açıklamalar geldi. Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştığı mesajda "Eğer İran barışçıl protestocuları vurur ve şiddetle öldürürse, ABD onların yardımına gelecektir." ifadelerini kullandı.





'SİLAHLARIMIZ HAZIR ATEŞ ETMEYE HAZIRIZ'





ABD Başkanı Donald Trump, 2 kişinin hayatını kaybettiği İran'daki gösterilere ilişkin açıklama yaptı. Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'daki protestoculara destek verdiğini kaydetti. Trump, açıklamasında "İran, her zamanki gibi barışçıl protestocuları vurup şiddetle öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır. Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.









NE OLMUŞTU?

İran'da 28 Aralık'ta yüksek enflasyon ve ekonomik problemler nedeniyle halk sokağa inmiş ve göstericilere güvenlik güçlerince müdahaleler başlamıştı. Bu müdahalelerde can kayıpları yaşanırken protestolar da ülke geneline yayıldı.





İRAN'DAN TRUMP'A YANIT

Trump'ın açıklamalarının ardından İran dini lideri Hamaney'in başdanışmanı Laricani,"Trump, ABD'nin İran'a müdahalesinin tüm bölgede kaosa yol açacağını bilmelidir" dedi.





PEZEŞKİYAN 'SORUMLULUK BİZDE' DEMİŞTİ





İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ederek, mevcut sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu belirtti ve yetkililere ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları çağrısında bulunmuştu.





İran basınına göre, Çehar Mahal Bahtiyari eyaletini ziyaretinde konuşan Pezeşkiyan, sorunların çözümündeki başarı düzeyinin büyük ölçüde zihniyete ve yaklaşıma bağlı olduğunu söyledi.





Halkın memnuniyetsizliğini ortadan kaldırmak için hükümetin etkili hizmetler sunması, kaynakları doğru yönetmesi, ekonomik ve sosyal sorunlara pratik çözümler bulması gerektiğini kaydeden Pezeşkiyan, "İnsanlar memnun değilse, bu bizim hatamızdır. Suçu ABD veya başkalarında aramayın. Sorumluluk bizdedir." dedi.





İran Cumhurbaşkanı konuşmasında ayrıca, bazı ürünlerin ithalatı için ithalatçılara devletin belirlediği düşük kur üzerinden döviz sağlanması uygulamasını sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi.







