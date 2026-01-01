ABD Başkanı Trump elindeki morlukların sebebini açıkladı: 'Batıl inançlara sahibim'

ABD Başkanı Donald Trump, doktorlarının tavsiye ettiğinden daha fazla oranda aspirin aldığını ve elindeki morlukların bu sebeple oluştuğunu söyledi. Bazı "batıl inançlara" sahip olduğuna işaret eden Trump, 25 yıldır düzenli aspirin kullandığı bilgisini paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Wall Street Journal'a (WSJ) verdiği röportajda, sağlık durumuyla ilgili söylentilere cevap verdi.
Trump, "bazı toplantılarda uyuyakaldığı" iddialarını reddederek, sadece gözlerini dinlendirdiğini, işitme sorunuyla ilgili olarak ise "çok fazla insanın aynı anda konuşması durumunda zorlandığını" ifade etti.
ABD medyasında, Trump'ın sağlık sorunları tekrar gündem olmuştu
Haberlerde, Trump'ın, ek olarak sol elinin arkasında da renk değişimi veya hafif morluklar olduğunun görüldüğü vurgulanmıştı.
Beyaz Saray'dan söz konusu durumla ilgili yapılan açıklamada, yoğun bir görüşme trafiğine sahip olan Trump'ın sağ elindeki morlukların nedeni, onun sürekli el sıkışmak durumunda kalmasına ve düzenli olarak aspirin kullanmasına bağlanmıştı.
Trump, son başkanlık seçimi döneminde, eski ABD Başkanı Joe Biden'ı, yaşlılığı ve sağlık sorunları nedeniyle sık sık eleştirmiş, başkanlık görevini sürdürmeye elverişli olmadığını öne sürmüştü.