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Trump'ın elindeki gizemli morluk tekrar ortaya çıktı: Beyaz Saray açıklama yapmıştı

Trump'ın elindeki gizemli morluk tekrar ortaya çıktı: Beyaz Saray açıklama yapmıştı

17:2817/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>Başlangıçta pek önemsenmeyen bu morluk, tekrar gündeme taşındı. Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 24 Şubat’ta ABD’ye yaptığı ziyaret sırasında çekilen fotoğraflarda, Trump’ın elindeki koyu iz net şekilde görülünce, sosyal medyada konuya dair tartışmalar alevlendi.</p>
Başlangıçta pek önemsenmeyen bu morluk, tekrar gündeme taşındı. Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 24 Şubat’ta ABD’ye yaptığı ziyaret sırasında çekilen fotoğraflarda, Trump’ın elindeki koyu iz net şekilde görülünce, sosyal medyada konuya dair tartışmalar alevlendi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın sağ elinin üzerindeki dikkat çekici morlukla yeniden gündeme geldi. İlk olarak Ekim ayında, seçim kampanyası sürecinde fark edilen iz, aradan geçen zamana rağmen kaybolmayınca kamuoyunun ilgisini çekti.

Bazı kullanıcılar, morluğun kapatıcı ile gizlenmeye çalışıldığını fark ettiklerini belirtirken, farklı ihtimaller de gündeme geldi.

Sosyal medyada kimi kullanıcılar, Trump’a damar yolu açıldığı için böyle bir izin oluşmuş olabileceğini öne sürdü.

Konu öyle iddialarla gündeme geldi ki, Şubat ayında Beyaz Saray’ın açıklama yapmasına neden olmuştu.

Bir yetkili, Trump’ın elinde oluşan morluğun sık sık yapılan el sıkışmaların doğal bir sonucu olduğunu ifade etmişti.

Kampanya süresince yüzlerce kişiyle tokalaşmak zorunda kalan başkanın, bu yoğun temas nedeniyle elinde hassasiyet ve morarma oluştuğu dile getirildi.

Salı günü Navy Midshipmen futbol takımına ödül veren Trump’ın elindeki morluk, kameralara yeniden yansıdı ve konuya yönelik iddialar yeniden gündeme geldi.


Bu kez uygulanan kapatıcı makyajın yetersiz kaldığı ve morluğun net şekilde görüldüğü dikkatlerden kaçmadı.

İngiliz basınına konuşan doktor Ola Otulana ise konuyla ilgili farklı bir yorum getirdi. Otulana, yaşlı bireylerde cildin incelmesi ve damarların hassaslaşması nedeniyle küçük darbelerin bile kolayca morluk oluşturabileceğini söyledi.

Damar yolu açılması, kan alınması ya da sadece sert bir yüzeye temas gibi günlük nedenlerin bile bu tür izlere yol açabileceğini belirten doktor, morluğun ciddi bir sağlık sorununa işaret etmediğini de sözlerine ekledi.

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