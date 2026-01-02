81 ilde inşa edilecek 500 bin konut kura çekilişleri devam ediyor. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden yapıdı. Peki, TOKİ 500 bin konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kura çekilişleri ne zaman yapılacak 2026? TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi sonuçları nereden öğrenilir? İşte 1+1, 2+1 evler için kura tarihleri.
Yüzyılın Projesi olarak adlandırılan ve Türkiye'de genelinde konut arzını artırarak kira fiyatlarının dengelenmesi hedeflenen projede, 81 ilde 500 bin kişi kura çekiminin ardından ev sahibi olacak. 1+1 ve 2+1 evler için gerçekleşecek kura çekimi tarihleri ise belli oldu. Peki, TOKİ 500 bin konut kurası ne zaman çekilecek?
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN 2026?
Bakanlık tarafından açıklanan plana göre ilk kuraların çekileceği iller ve tarihler şu şekilde:
5 Ocak: Siirt ve Van
6 Ocak: Mardin ve Ağrı
7 Ocak: Batman
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol illerin kura tarihleri henüz belli olmadı.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
TOKİ kura sonuçları,belirtilen tarihler aralığında il il gerçekleştiriliyor. Çekilişin tamamlanmasının ardından aynı gün içinde hem TOKİ’nin resmî web sitesinde hem de e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaparak hak sahipliği durumlarını öğrenebilecek.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ TARİHİ
İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İLK TESLİMAT MART 2027'DE YAPILACAK
Teslimatların 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.
Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.
Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.
Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.
Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.