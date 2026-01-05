2026 yılının ilk kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle netleşti. Ocak ayı kira artış oranı, hem ev sahipleri hem de kiracılar için yasal zam sınırını belirliyor. TÜİK Ocak 2026 kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte konut ve işyeri kira zammı hesaplama formülü, 12 aylık TÜFE ortalaması ve Ocak 2026 kira sözleşmesi yenileyecekler için güncel rakamlar.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca kişinin beklediği Aralık 2025 enflasyon rakamlarını bugün (5 Ocak 2026) saat 10:00 itibarıyla kamuoyuyla paylaştı. Bu veriyle birlikte, Ocak 2026 döneminde yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanacak yasal tavan zam oranı da resmiyet kazanmış oldu.
TÜİK Aralık ayı enflasyonu
Enflasyon, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,89 artarken yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.
Ocak 2026 kira artış oranı ne kadar?
Türk Borçlar Kanunu uyarınca, kira artış oranları Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalaması baz alınarak hesaplanmaktadır.
Kira artışlarını belirleyen ana unsur olan Aralık ayı enflasyon verileri, TÜİK tarafından her ayın başında ilan ediliyor. Ocak 2026 kira zammı, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanan olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları ile kesinleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Ocak 2026’da uygulanacak kira artış oranı da yüzde 34,88 olarak belirlendi.
Konutlarda %25 Zam Sınırı Devam Ediyor mu?
Birçok vatandaşın merak ettiği "%25 kira artış sınırı" uygulaması, 1 Temmuz 2024 tarihinde resmen sona ermiştir. 2026 yılında konut kiraları için de tıpkı işyerlerinde olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması geçerlidir. Ev sahipleri, yasal olarak bu oranın üzerinde bir artış talep edemezler; ancak taraflar bu oranın altında bir rakam üzerinde anlaşabilirler.
İşyeri kira zammı nasıl hesaplanır?
İşyeri (çatılı işyeri) kiralamalarında da hesaplama yöntemi konutlarla aynıdır. Yargıtay kararları ve borçlar hukuku çerçevesinde, sözleşmede aksine bir madde (kiracı lehine daha düşük bir oran) yoksa, tavan sınır 12 aylık TÜFE ortalamasıdır.
2025 Aralık ayı kira zammı ne kadardı?
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Kasım 2025 döneminde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %31,07 artış göstermişti. 2025 Aralık ayında kira tavan zam oranı ise 35,91 olarak açıklandı. Bu kapsamda ev sahipleri kiralarına yüzde 35,91 oranında zam uyguladı.
Kira Artışında 5 Yıl Kuralına Dikkat!
Eğer kiracılığınız 5 yılı doldurduysa, ev sahibi sadece TÜFE oranına bağlı kalmak zorunda değildir. Bu durumda "Kira Tespit Davası" açarak kiranın emsal bedellere yükseltilmesini talep edebilir. Ancak 5 yıla kadar olan süreçte, enflasyon verileri tek yasal dayanaktır.