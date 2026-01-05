Konutlarda %25 Zam Sınırı Devam Ediyor mu?

Birçok vatandaşın merak ettiği "%25 kira artış sınırı" uygulaması, 1 Temmuz 2024 tarihinde resmen sona ermiştir. 2026 yılında konut kiraları için de tıpkı işyerlerinde olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması geçerlidir. Ev sahipleri, yasal olarak bu oranın üzerinde bir artış talep edemezler; ancak taraflar bu oranın altında bir rakam üzerinde anlaşabilirler.