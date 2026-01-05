Yeni Şafak
Emeklinin zam oranı netleşti: 1999 öncesi, 2000, 2008 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? İşte noktası virgülüne maaş tablosu

Emekli maaşlarında yeni dönem başlıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenen 16 bin 881 liralık en düşük aylığın, açıklanacak zam oranları doğrultusunda artırılması öngörülüyor. Enflasyon farkının maaşlara yansıtılmasıyla birlikte taban aylıkta da güncelleme yapılması bekleniyor.

Ocak ayı yaklaşırken en düşük emekli maaşı yeniden gündeme geldi. Son yıllarda olduğu gibi bu yıl da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına enflasyon oranı kadar artış yapılması beklenirken, 16 bin 881 liralık taban aylığın da yükseltilmesi öngörülüyor.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan rakamlar doğrultusunda 6 aylık enflasyon farkı netlik kazandı. Buna göre; emekli maaşlarına yapılacak zammı belirleyen 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 oldu.

Şimdi milyonlarca emekli mevcut maaşları üzerinden zamlı maaş hesabı yapmaya başlarken bir yandan da en düşük emekli maaşı yeni rakamının ne olacağı merak ediliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli maaşı yeni rakamı için bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı için yapılacak açıklamalar dikkatle takip ediliyor.

Ancak mevcutta 16 bin 881 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşına emekli zam oranı olan yüzde 12,19 doğrultusunda bir zam yapılması halinde yeni rakamın 18.938 TL olabileceği tahmin ediliyor. Fakat yeni rakam ve zam için yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor. 

