Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl uygulanan bursluluk sınavına 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak düzenleniyor. İOKBS Bursluluk sınav tarihi MEB tarafından açıklandı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak. Peki bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar.
5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerine dönük olarak gerçekleştirilecek 2025 MEB İOKBS bursluluk sınavı için takvim merak ediliyor. İOKBS yani bursluluk sınavı ile ilgili tarih araştırmaları hız kazandı. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınava yüzbinlerce öğrenci katılım sağlıyor. Peki, 2026 yılında yapılacak bursluluk sınavı hangi tarihte düzenlenecek? İOKBS başvuru süreci için resmi takvim açıklandı mı?
2026 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? İOKBS BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?
MEB takvimine göre; Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav (LGS) 14 Haziran 2026 Pazar günü, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak.
Sınav için başvuruların ne zaman alınacağı henüz belli olmadı. Bu senenin başvuru takvimi yayınlanacak kılavuz ile birlikte açıklanacak.
İOKBS başvuruları 3 Mart'a alınmış, sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet adresinden ilan edilmişti.
Bursluluk sınavının sonuçları 2026 yılında da mayıs ayında açıklanması bekleniyor.
Başvuruların meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr resmi internet siteleri üzerinden ya da okul müdürlüklerinden gerçekleşmesi bekleniyor.
BURSLULUK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
İOKBS bursluluk sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru soruluyor ve sınav süresi 120 dakika oluyor.
BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bursluluk Sınavı 2026 yılı şartları da yayınlanacak kılavuz kapsamında güncellenecek. Geçtiğimiz dönem aranan şartlar şu şekildeydi:
Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,
İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak,
Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2024 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2025 Mali Yılı için tespit edilen 195.000,00 (yüzdoksanbeşbin) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2024 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
Not: Gelir sınırı yeni yılda güncellenecek ve kılavuz kapsamında yer alacaktır.
2026 İOKBS BURSU NE KADAR?
MEB bursu Ocak-Haziran 2025 dönemi için 2.015 TL olarak ödenecek. MEB bursu memur maaşlarına endeksli olarak Ocak ve Haziran aylarında yeniden belirleniyor.
İOKBS BURSU NE ZAMAN ÖDENECEK?
İOKBS öğrenci bursları, MEB'e Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilereayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.