Sınav için başvuruların ne zaman alınacağı henüz belli olmadı. Bu senenin başvuru takvimi yayınlanacak kılavuz ile birlikte açıklanacak.

İOKBS başvuruları 3 Mart'a alınmış, sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet adresinden ilan edilmişti.

Bursluluk sınavının sonuçları 2026 yılında da mayıs ayında açıklanması bekleniyor.

Başvuruların meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr resmi internet siteleri üzerinden ya da okul müdürlüklerinden gerçekleşmesi bekleniyor.