Kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olduğu Van'da eğitim öğretime ara verilmesi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son dakika açıklamasına göre, Van'ın Çatak ilçesinde okulların bir gün tatil edildiği bildirildi.





VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? 6 OCAK

Van'ın Çatak ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime salı günü ara verildi. Çatak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 6 Ocak 2026 Salı günü eğitime ara verildiği belirtildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarları ve öğrenci velilerine gönderilen mesajda "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Salı günü Çatak geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir" denildi.





VAN-ÇATAK YOLU KONTROLLÜ OLARAK ULAŞIMA AÇILDI

Van’da geçtiğimiz hafta sonundan bu yana etkili olan çığ felaketleri sonrası kapanan Van-Çatak kara yolu ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Van’ın Çatak ilçesinde hayatı durma noktasına getiren kar yağışı ve çığ felaketlerinin ardından kapalı olan Van-Çatak kara yolu, ekiplerin hummalı çalışmasıyla tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Yaklaşık 6 gündür ulaşıma kapalı olan güzergahta, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yer yer 5 metreyi bulan kar yığınlarını temizlemek için gece gündüz mesai harcadı. Özellikle Bahçesaray-Çatak yol ayrımından 2 kilometre sonra 5 ayrı yere çığ düştü. Dün itibarı ile bölgedeki çığlar temizlenerek sadece öncelikli araçlar ile acil durumlar kapsamında kontrollü olarak sağlanıyordu. Çığ riskinin devam etmesi nedeniyle güvenlik önlemleri en üst seviyede tutulduğu bölgede sivil araçlara kısıtlı geçişlere açıldı. Geçişler sabah 07.00 ile akşam 17.00 arası geçişlere izin veriliyor.



