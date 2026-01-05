Temettü takvimi Ocak 2026: Bu ay temettü verecek hisseler ve ödeme tarihleri belli oldu

Borsa İstanbul’da temettü geliri hedefleyen yatırımcılar için 2026 yılının ilk ayına ilişkin tablo netleşmeye başladı. Ocak ayı itibarıyla şu ana kadar dört şirket, temettü tutarları ve ödeme takvimlerini kamuoyuna duyurdu. Açıklanan bilgiler, yeni yılda temettü stratejisi kuran yatırımcılar için önemli bir yol haritası sunuyor. İşte Ocak 2026'da temettü verecek hisseler ve ödeme tarihleri.
2025 boyunca temettü ödemeleri, Türkiye’deki yatırımcıların en yakından izlediği başlıklardan biri oldu. Yeni yıla girilirken 2026 ocak temettü takvimi de adım adım şekilleniyor. Borsa İstanbul’da işlem gören bazı şirketler, dağıtılacak temettü miktarları ve ödeme tarihlerini resmen açıkladı.
TEMETTÜ VEREN HİSSELER OCAK 2026
Şirket: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
BIST kodu: ENKAI
Temettü tutarı: 0,7083 TL
Tarihi: 14.01.2026
Şirket: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
BIST kodu: OSMEN
Temettü tutarı: 0,0213 TL
Tarihi: 28.01.2026
Şirket: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST kodu: BEGYO
Temettü tutarı: 0,0215 TL
Tarihi: 16.02.2026
Şirket: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST kodu: BEGYO
Temettü tutarı: 0,0215 TL
Tarihi: 15.04.2026
TEMETTÜ NEDİR, NASIL HESAPLANIR?
Temettü, şirketin ilgili dönem içinde elde ettiği kârdan mevcut ortakların pay alma hakkıdır. Borsada işlem gören şirketlerde kâr payı, nakit ve/veya hisse senedi şeklinde dağıtılabilir. Temettüler iki şekilde dağıtılır: ortaklara nakit olarak ödenen temettüler ve bedelsiz sermaye artırımına dahil edilerek karşılığında yeni pay verilen temettüler.
Temettü, elde edilen kârdan pay alma hakkını ifade eder. Borsa yatırımcısı açısından temettü; hissedarı olduğu şirketin yıllık net dönem kârı üzerinden, pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilen tutardır. Kâr payı nakit ya da bedelsiz pay olarak dağıtılabilir. Bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verdiğinde, kâr payını pay senedi şeklinde dağıtır. Nakit temettü ödemeleri ise peşin veya taksitler halinde yapılabilir.
Şirket ortakları dışında; intifa senedi sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve şirket çalışanları da kâr payı alabilir. Ancak bu dağıtım, öncelikle pay sahiplerinin temettü hakkı karşılandıktan sonra yapılır. Ayrıca bu kişilere dağıtılacak kâr payı, pay sahiplerine dağıtılan kâr payının dörtte birini aşamaz.
Borsada işlem gören şirketler, ilgili dönemde kâr etmiş olsalar dahi temettü dağıtmama kararı alabilir. Geleneksel olarak düzenli kâr payı dağıtan şirketler olduğu gibi, kâr payı dağıtmamayı tercih eden şirketler de bulunmaktadır. Temettü kararı, yönetim kurulunun teklifi üzerine şirket genel kurulunda alınır. Borsada işlem gören ortaklıklarda kâr payı, tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Temettü alabilmek için, kâr payı ödeme tarihinde ilgili pay senedinin yatırımcının portföyünde bulunması gerekir.
Temettü tutarı toplam rakam olarak duyurulabileceği gibi, pay senetlerinin borsa işlemlerinde esas alınan 1 TL nominal değer üzerinden de açıklanabilir. Örneğin, sermayesi 100 milyon TL olan ve toplamda 20 milyon TL temettü dağıtmaya karar veren bir şirket, 1 TL nominal değerli her pay için 20 kuruş temettü öder. Bu durumda, elinde 100 adet pay senedi bulunan bir yatırımcı 20 TL temettü almaya hak kazanır. Vergi düzenlemelerindeki istisnalar hariç olmak üzere, bireysel yatırımcılar için temettü gelirinden yüzde 15 oranında stopaj kesintisi yapılır.