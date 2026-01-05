Temettü takvimi Ocak 2026: Bu ay temettü verecek hisseler ve ödeme tarihleri belli oldu

TEMETTÜ NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Temettü, şirketin ilgili dönem içinde elde ettiği kârdan mevcut ortakların pay alma hakkıdır. Borsada işlem gören şirketlerde kâr payı, nakit ve/veya hisse senedi şeklinde dağıtılabilir. Temettüler iki şekilde dağıtılır: ortaklara nakit olarak ödenen temettüler ve bedelsiz sermaye artırımına dahil edilerek karşılığında yeni pay verilen temettüler.





Temettü, elde edilen kârdan pay alma hakkını ifade eder. Borsa yatırımcısı açısından temettü; hissedarı olduğu şirketin yıllık net dönem kârı üzerinden, pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilen tutardır. Kâr payı nakit ya da bedelsiz pay olarak dağıtılabilir. Bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verdiğinde, kâr payını pay senedi şeklinde dağıtır. Nakit temettü ödemeleri ise peşin veya taksitler halinde yapılabilir.





Şirket ortakları dışında; intifa senedi sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve şirket çalışanları da kâr payı alabilir. Ancak bu dağıtım, öncelikle pay sahiplerinin temettü hakkı karşılandıktan sonra yapılır. Ayrıca bu kişilere dağıtılacak kâr payı, pay sahiplerine dağıtılan kâr payının dörtte birini aşamaz.