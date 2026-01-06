Bursa’da 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek 17 bin 225 adet konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi tarihi belli oldu. Bu kura ile Bursa’da sosyal konutların hak sahipleri netleşmiş olacak. Peki TOKİ Bursa kuraları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?