500 bin sosyal konutun inşa edileceği yüzyılın sosyal konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor. 17 bin 225 konutun inşa edileceği Bursa kura çekiliş tarihi belli oldu. Peki Bursa kura çekimi ne zaman?
Bursa’da 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek 17 bin 225 adet konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi tarihi belli oldu. Bu kura ile Bursa’da sosyal konutların hak sahipleri netleşmiş olacak. Peki TOKİ Bursa kuraları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Bursa TOKİ 500 bin konut kura tarihleri nereden öğrenilecek?
Bursa TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri belli oldu. Buna göre, Bursa TOKİ kurası 11 Şubat'ta çekilecek. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçların çekilişi takip eden kısa süre içinde TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e‑Devlet üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
Bursa 500 bin sosyal konutlar nereye ne kadar yapılacak?
TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bursa merkezde Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya,Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir’de TOKİ konutları inşa edilcek.
Bursa 500 bin sosyal konut kurasına katılacakların isim listesi için tıklayın
TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN