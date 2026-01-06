MEMUR MAAŞLARI ÖDEME GÜNÜ

Kamu çalışanları maaşlarını her ayın 15'inde hesaplarında görüyor. Emeklilerin maaş ödemeleri ise SSK-Bağkur ve Emekli Sandığı için farklılık gösteriyor.

SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında ve Bağkur emeklileri her ayın 25'i ile 28'i arasında, Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını 3 ayda bir ayın ilk beş gününde alıyor.



