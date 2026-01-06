Mühendis maaşları, 6 aylık enflasyon rakamları sonrasında güncelleniyor. Toplu sözleşmeden kaynaklı kamu çalışanları ve memur emeklilerine artış yansıyacak. Açıklanan 6 aylık enflasyon farkı ile 2026’da mühendis maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Mühendis ve teknisyen maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç oldu? İşte detaylar.
Mühendis ve teknisyen maaş zammı oranı, TÜİK 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 5 aylık veriler baz alındığında; şimdiden yüzde 17,57’lik zam garantilenmişti. Aralık ayı enflasyonu ile 6 aylık rakam da şekillenmiş oldu. Peki, mühendis maaşına yüzde kaç zam gelecek? 2026’da mühendis maaşı ne kadar olacak?
MÜHENDİS MAAŞI NE KADAR OLACAK, YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?
78 bin 200 lira olan mühendis maaşı da 96 bin 211 liraya çıkacak.
54 bin 547 lira olan iise mezunu teknisyen maaşı 66 bin 870 liraya ulaşacak.
MEMUR MAAŞI ZAMMI İÇİN SON VERİ AÇIKLANDI
Memur emeklilerinin aylıklarında yüzde 18,6 artış sağlandı ve 1000 lira seyyanen artıştan memur emeklileri hizmet süreleriyle orantılı olarak yararlandı.
SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 12,19 artış gerçekleşti.
MEMUR MAAŞLARI ÖDEME GÜNÜ
Kamu çalışanları maaşlarını her ayın 15'inde hesaplarında görüyor. Emeklilerin maaş ödemeleri ise SSK-Bağkur ve Emekli Sandığı için farklılık gösteriyor.
SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında ve Bağkur emeklileri her ayın 25'i ile 28'i arasında, Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını 3 ayda bir ayın ilk beş gününde alıyor.