İŞKUR ocak ilanları yayımlandı. İŞKUR tarafından yayımlanan güncel iş ilanları, ocak ayı alımları kapsamında kamu ve özel sektörde geniş bir istihdam alanı sunuyor. Başta Orman Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Devlet Demiryolları olmak üzere birçok kurum sürekli işçi alımı gerçekleştirirken, KPSS şartı aranmayan ilanlar da dikkat çekiyor. İŞKUR açık iş listelerinde beden işçisi, temizlik görevlisi, güvenlik personeli, büro elemanı ve çeşitli teknik pozisyonlar öne çıkıyor. Türkiye genelinde farklı illerde çalışma imkânı sunan bu ilanlara, adaylar İŞKUR e-Şube üzerinden online olarak başvuru yapabiliyor. Ocak ayında yoğunlaşan İŞKUR iş ilanları, iş arayanlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte İŞKUR 2026 açık pozisyonlar – kpss’siz memur ve personel alımı açık iş ilanları.

1 /15 İŞKUR, Türkiye'nin en önemli istihdam platformu olarak sürekli güncellenen açık iş ilanları ile iş arayanlara geniş fırsatlar sunmaktadır. Özellikle Ocak ayı İŞKUR alımları kapsamında, Devlet Demiryolları, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü gibi kurumlar KPSS'siz işçi alımlarını İŞKUR iş ilanı üzerinden duyurmakta olup, motor tamircisi, kaynakçı ve otomotiv elektrikçisi gibi pozisyonlarda istihdam sağlanmaktadır. İŞKUR açık iş ilanları, hem kamu hem özel sektörde binlerce pozisyonu kapsayarak, KPSS'siz İŞKUR alımları ile lise ve altı mezunlara da kapı aralamakta; başvurular e-Şube üzerinden kolayca yapılabilmektedir. Ocak ayı boyunca yayınlanan bu ilanlar, işsizlik sorununa çözüm üretirken, adayların güncel İŞKUR iş ilanlarını düzenli takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. İşte güncel KPSS'siz İŞKUR e-Şube açık iş ilanları.

