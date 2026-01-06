Sosyal yardım ödemelerinde LİSTE yenilendi: Engelli maaşı, evde bakım parası, 65 yaş aylığı, dul ve yetim aylığı, bedelli askerlik ücreti

Son dakika gelişmesi… Ocak 2026 memur maaş zammının kesinleşmesiyle birlikte, memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan sosyal yardım ödemelerinde de artış yapıldı. Yaşlılık aylığı, engelli maaşı, evde bakım yardımı ve Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinden yararlanan milyonlarca vatandaş için yeni tutarlar netlik kazandı.

1 /5 Memur maaş zammının açıklanmasının ardından, sosyal yardım alan vatandaşlar için de beklenen artışlar belli oldu. Yaşlılık aylığı, engelli maaşı ve SED yardımları, memur maaş katsayısına yapılan zam oranında artırılarak Ocak 2026 itibarıyla yeniden düzenlendi.

2 /5 SOSYAL YARDIMLARA MEMUR ZAMMI ORANINDA ARTIŞ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine, yaşlılara ve engellilere yönelik yapılan düzenli ödemeler, memur maaşlarına gelen yüzde 18,60 oranındaki zamla birlikte güncellendi. Yeni tarife, Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.

3 /5 İŞTE 2026 ZAMLI SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ LİSTESİ Memur maaş zammı oranının netleşmesiyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen desteklerdeki artış tablosu şu şekilde oluştu: Evde Bakım Desteği: 11.701 TL'den 13.879 TL'ye yükseldi. 65 Yaş Aylığı (Yaşlılık Maaşı): 5.388 TL'den 6.391 TL'ye yükseldi. Yüzde 40-69 Engelli Aylığı: 4.303 TL'den 5.104 TL'ye yükseldi.

4 /5 Yüzde 70 ve Üzeri Engelli Aylığı: 6.451 TL'den 7.652 TL'ye yükseldi. 18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı: 4.303 TL'den 5.104 TL'ye yükseldi. Tüberküloz ve SSPE Yardımı: 11.701 TL'den 13.879 TL'ye yükseldi.