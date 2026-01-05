Polis, öğretmen ve hemşire maaşları güncellendi





Ocak 2026 itibarıyla polis, öğretmen, asker, hemşire ve diğer kamu personelinin maaşları da aynı oranlar üzerinden yeniden hesaplandı. Memur ve memur emeklileri yılda iki kez yapılan artışlardan yararlanırken, enflasyon farkı maaşlara doğrudan yansıtıldı. Böylece 2026’nın ilk yarısına ilişkin zam tablosu tüm unvanlar için netleşmiş oldu.