2026 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş zammı, açıklanan enflasyon verileriyle birlikte kesinleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan aralık ayı verileri sonrası memur ve memur emeklileri için toplam artış oranı yüzde 18,60’a ulaştı. Polis, öğretmen, asker ve hemşirelerin yeni maaşları ocak ayı itibarıyla güncellendi. İşte 2026 yılı meslek meslek zamlı memur maaşları listesi.
2026 yılı ocak ayı memur maaşları, aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kesin rakamlara kavuştu. TÜİK’in verilerine göre aralık ayında enflasyon aylık yüzde 0,89, yıllık bazda ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Bu tablo, memurların yılın ikinci yarısında aldığı yüzde 5’lik artışı aşan bir enflasyon farkını da beraberinde getirdi.
Enflasyon farkı ve toplu sözleşme birlikte hesaplandı
Kamu görevlilerinin maaş artışları, toplu sözleşmede yer alan zam oranına ek olarak gerçekleşen enflasyon farkı üzerinden belirlendi. Aralık verileriyle birlikte memurlar için oluşan enflasyon farkı yüzde 6,85 oldu. Buna 2026’nın ilk 6 ayı için kararlaştırılan yüzde 11’lik toplu sözleşme artışı eklenince, toplam zam oranı yüzde 18,60’a ulaştı.
En düşük memur ve emekli maaşları yükseldi
Bu artışla birlikte aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 59 bin 896 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı ise 22 bin 671 liradan 26 bin 887 liraya yükseldi. Toplu sözleşme kapsamında sağlanan 1000 liralık ek artışla birlikte memur emeklilerinin taban aylığı 27 bin 887 liraya ulaştı.
Polis, öğretmen ve hemşire maaşları güncellendi
Ocak 2026 itibarıyla polis, öğretmen, asker, hemşire ve diğer kamu personelinin maaşları da aynı oranlar üzerinden yeniden hesaplandı. Memur ve memur emeklileri yılda iki kez yapılan artışlardan yararlanırken, enflasyon farkı maaşlara doğrudan yansıtıldı. Böylece 2026’nın ilk yarısına ilişkin zam tablosu tüm unvanlar için netleşmiş oldu.
Zamlı memur maaşları belli oldu
Şube müdürü (üniversite mezunu) – 1/4
76.659 → 94.384
Memur (üniversite mezunu) – 9/1
52.617 → 64.397
Uzman öğretmen – 1/4
67.766 → 81.219
Öğretmen – 1/4
61.146 → 73.368
Başkomiser – 3/1
74.490 → 89.214
Polis memuru – 8/1
68.084 → 81.617
Uzman doktor – 1/4
126.119 → 150.426
Hemşire (üniversite mezunu) – 5/1
61.759 → 74.770
Mühendis – 1/4
78.200 → 96.211
Teknisyen (lise mezunu) – 11/1
54.547 → 66.870
Profesör – 1/4
111.348 → 135.089
Araştırma görevlisi – 7/1
73.792 → 90.568
Vaiz – 1/4
63.916 → 76.653
Avukat – 1/4
73.515 → 90.000
Dipnot: Maaş hesaplamalarına bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı dahil edilmezken; aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi. Aile ve çocuk yardımı ödeneğinin hesaplanmasında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0–6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.
TCMB memur zammını yüzde 20,50 olarak tahmin etmişti
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri ise memur maaşlarına yapılacak zam oranları için farklı senaryolar ortaya koymuştu.
Buna göre, yıl sonu yıllık enflasyonun;
Yüzde 31 olması durumunda memur maaşlarına yüzde 18,7
Yüzde 32 olması durumunda yüzde 19,61
Yüzde 33 olması durumunda ise yüzde 20,50 oranında zam yapılacağı tahmin edilmişti.