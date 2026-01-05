Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Memur maaşları ne kadar oldu 2026 Ocak? Zam oranı ve meslek meslek liste

Memur maaşları ne kadar oldu 2026 Ocak? Zam oranı ve meslek meslek liste

22:435/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

2026 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş zammı, açıklanan enflasyon verileriyle birlikte kesinleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan aralık ayı verileri sonrası memur ve memur emeklileri için toplam artış oranı yüzde 18,60’a ulaştı. Polis, öğretmen, asker ve hemşirelerin yeni maaşları ocak ayı itibarıyla güncellendi. İşte 2026 yılı meslek meslek zamlı memur maaşları listesi.

2026 yılı ocak ayı memur maaşları, aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kesin rakamlara kavuştu. TÜİK’in verilerine göre aralık ayında enflasyon aylık yüzde 0,89, yıllık bazda ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Bu tablo, memurların yılın ikinci yarısında aldığı yüzde 5’lik artışı aşan bir enflasyon farkını da beraberinde getirdi.


Enflasyon farkı ve toplu sözleşme birlikte hesaplandı


Kamu görevlilerinin maaş artışları, toplu sözleşmede yer alan zam oranına ek olarak gerçekleşen enflasyon farkı üzerinden belirlendi. Aralık verileriyle birlikte memurlar için oluşan enflasyon farkı yüzde 6,85 oldu. Buna 2026’nın ilk 6 ayı için kararlaştırılan yüzde 11’lik toplu sözleşme artışı eklenince, toplam zam oranı yüzde 18,60’a ulaştı.

En düşük memur ve emekli maaşları yükseldi


Bu artışla birlikte aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 59 bin 896 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı ise 22 bin 671 liradan 26 bin 887 liraya yükseldi. Toplu sözleşme kapsamında sağlanan 1000 liralık ek artışla birlikte memur emeklilerinin taban aylığı 27 bin 887 liraya ulaştı.

Polis, öğretmen ve hemşire maaşları güncellendi


Ocak 2026 itibarıyla polis, öğretmen, asker, hemşire ve diğer kamu personelinin maaşları da aynı oranlar üzerinden yeniden hesaplandı. Memur ve memur emeklileri yılda iki kez yapılan artışlardan yararlanırken, enflasyon farkı maaşlara doğrudan yansıtıldı. Böylece 2026’nın ilk yarısına ilişkin zam tablosu tüm unvanlar için netleşmiş oldu.

Zamlı memur maaşları belli oldu

Şube müdürü (üniversite mezunu) – 1/4

76.659 → 94.384

Memur (üniversite mezunu) – 9/1

52.617 → 64.397

Uzman öğretmen – 1/4

67.766 → 81.219

Öğretmen – 1/4

61.146 → 73.368

Başkomiser – 3/1

74.490 → 89.214

Polis memuru – 8/1

68.084 → 81.617

Uzman doktor – 1/4

126.119 → 150.426

Hemşire (üniversite mezunu) – 5/1

61.759 → 74.770

Mühendis – 1/4

78.200 → 96.211

Teknisyen (lise mezunu) – 11/1

54.547 → 66.870

Profesör – 1/4

111.348 → 135.089

Araştırma görevlisi – 7/1

73.792 → 90.568

Vaiz – 1/4

63.916 → 76.653

Avukat – 1/4

73.515 → 90.000


Dipnot: Maaş hesaplamalarına bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı dahil edilmezken; aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi. Aile ve çocuk yardımı ödeneğinin hesaplanmasında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0–6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

TCMB memur zammını yüzde 20,50 olarak tahmin etmişti

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri ise memur maaşlarına yapılacak zam oranları için farklı senaryolar ortaya koymuştu.

Buna göre, yıl sonu yıllık enflasyonun;

Yüzde 31 olması durumunda memur maaşlarına yüzde 18,7

Yüzde 32 olması durumunda yüzde 19,61

Yüzde 33 olması durumunda ise yüzde 20,50 oranında zam yapılacağı tahmin edilmişti.


#memur maaşları
#memur maaş zammı
#2026 ocak
#maaş zammı
#enflasyon
#tüi̇k
#türkiye i̇statistik kurumu
#memur emeklileri
#polis maaşı
#zam oranı
#hemşire maaşı
#asker maaşı
#öğretmen maaşı
#kamu çalışanları
#memur maaşı 2026
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Temettü takvimi Ocak 2026: Bu ay temettü verecek hisseler ve ödeme tarihleri belli oldu