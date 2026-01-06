Süper Kupa’da Fenerbahçe Samsunspor’u 2-0 yenerek finale yükseldi
Turkcell Süper Kupa Yarı Final mücadelesinde Fenerbahçe ve Samsunspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma Fenerbahçe’nin 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı ve sarı-lacivertliler finale yükselen taraf oldu. Goller dakika 4’de Kerem Aktürkoğlu ve 67’de Jhon Duran’dan geldi. Gol asistleri Fenerbahçe’nin yeni transferi Anthony Musaba’dan geldi. Fenerbahçe - Samsunspor maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.
Fenerbahçe Süper Kupa yarı finalinde Yeni Adana Stadyumu’nda Samsunspor’u 2-0 yenerek finalde Galatasaray’ın rakibi oldu. Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa final maçı Cumartesi günü oynanacak. Fenerbahçe - Samsunspor maç özeti için haberimize bakabilirsiniz.
FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR İLK 11'LER
Fenerbahçe:
Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Bartuğ, İsmail, Musaba, Asensio, Kerem, Jhon Duran
Samsunspor:
Okan, Borevkovic, Satka, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Yunus Emre, Celil, Ceesay, Holse, Mouandilmadji
FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇ SONUCU
FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇTAN DAKİKALAR
İlk yarı
Dakika 2:
Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Anthony Musaba'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Samsunspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ön direkte önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine yarım vole vuruşu yandan auta gidiyor.
Dakika 4: GOOOLL!!!
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçiyor. Anthony Musaba, golde asisti yapan oyuncu oluyor.
Dakika 9: İsabetsiz Şut (Fenerbahçe)
Levent Mercan'ın sol çizgiden içeri çevirdiği yerden ortasında ön direkte Jhon Duran'ın gelişine vuruşu yandan auta gidiyor.
Dakika 10: İsabetsiz Şut (Fenerbahçe)
Fenerbahçe Jhon Duran ile ikinci gole yaklaşıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanttan aktardığı pas ile topla buluşan Jhon Duran Toni Borevkovicile girdiği ikili mücadeleden galip çıkıp ceza sahası çizgisinden yaptığı yerden sert plase vuruşu az farkla yandan auta gidiyor.
Dakika 16' Engellenen Şut (Fenerbahçe)
Fenerbahçe kontraatağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun plase şutu Samsunspor savunmasından dönüyor.
Dakika 19' Engellenen Şut (Samsunspor)
Celil Yüksel'in ceza sahası yayından kaleye gönderdiği şutu Milan Skriniar'dan dönüyor.
Dakika 24' Korner (Samsunspor)
Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Zeki Yavru'nun ceza alanı dışına doğru gönderdiği ortasında Logi Tomasson'un gelişine vole vuruşunu kaleci Ederson kornere çeliyor.
Dakika 25' İsabetli Şut (Fenerbahçe)
Sağ kantta buluştuğu topla hızla ortaya doğru ilerleyen Anthony Musaba şut açısını bulur bulmaz kaleye gönderdiği sert şutunda kaleci Okan Kocuk topu sol köşeden kornere çelmeyi başarıyor.
Dakika 33'Sarı Kart (Samsunspor)
Sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Toni Borevkovic, Anthony Musaba'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.
Dakika 34' İsabetli Şut (Fenerbahçe)
Fenerbahçe Jhon Duran ile bir kez daha ikinci gole çok yaklaşıyor. Jhon Duran ceza sahası dışından kaleye yüzünü döner dönmez kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Okan Kocuk'un müdahalesinden sonra üst di,reğe çarpıp oyun alanına geri dönüyor.
Dakika 40' İsabetsiz Şut (Fenerbahçe)
Fenerbahçe Marco Asensio ile ikinci gole çok yaklaşıyor. Ceza sahası dışı sol çaprazda şut açısı bulamayan Levent Mercan'ın pasında Marco Asensioceza sahası yayından kaleye gönderdiği sert plase vuruşu sol yan direkten dönüyor.
Dakika 42' İsabetsiz Şut (Fenerbahçe)
Jhon Duran'ın ceza sahası sol çaprazdan kalee gönderdiği yerden şut isabet bulmuyor.
İkinci yarı
Dakika 46' Oyuna Girme (Samsunspor)
Samsunspor ikinci yarıya üç oyuncu değişikliği birden yaparak başlıyor. Logi Tomasson, Ebrima Ceesay ve Toni Borevkovic oyundan çıkarken Soner Gönül, Saikuba Jarju ve Soner Aydoğdu oyuna giriyor.
Dakika 48' Engellenen Şut (Samsunspor)
Saikuba Jarju'nun ceza sahası sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Levent Mercan'a çarpan top kornere gidiyor.
Dakika 50' Korner (Samsunspor)
Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Zeki Yavru'nun ceza alanına gönderdiği ortasında savunmanın müdahalesiyle havalanan topta kaleci Ederson kalesinden çıkıp tek yumrukla topu uzaklaştırıyor.
Dakika 63' Engellenen Şut (Fenerbahçe)
Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan gönderdiği ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla arka direkte buluşan Marco Asensio'nun gelişine vole vuruşu Zeki Yavru'ya çarpıp kornere çıkıyor.
Dakika 67' Gol [2-0] (Fenerbahçe)
GOOOLL!!! Fenerbahçe Jhon Duran'ın attığı golle farkı ikiye çıkarıyor. Anthony Musaba, golde asisti yapan oyuncu oluyor.
Dakika 69' Oyuna Girme (Fenerbahçe)
Fenerbahçe'de ikinci oyuncu değişikliği zorunlu olarak gerçekleşiyor. Sakatlanan Anthony Musaba oyundan çıkarken, Oğuz Aydın oyuna giriyor.
Dakika 72' Oyuna Girme (Samsunspor)
Samsunspor'da dördüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Zeki Yavru oyundan çıkarken, Josafat Mendes yerine giren isim oluyor.
Dakika 78' Kırmızı Kart (Samsunspor)
Samsunspor 10 kişi kalıyor. Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Antoine Makoumbou, Kerem Aktürkoğlu'na kontrolsüz sert müdahale sonrası hakem Ali Şansalan tarafından direkt kırmızı kart ile cezalandırılıyor.
Dakika 82'
Yiğit Efe Demir'in golü VAR sisteminde potansiyel ofsayt nedeniyle iptal edildi.
Dakika 83' Oyuna Girme (Samsunspor)
Samsunspor'da beşinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Lubomir Satka oyundan çıkarken, Ali Badra Diabate yerine giren isim oluyor.
Dakika 86' İsabetli Şut (Samsunspor)
Levent Mercan'ın hatalı müdahalesinde bir anda ceza sahasında topla buluşan Marius Mouandilmadji'nin yarım vole vuruşunu kaleci Ederson iki haölede kontrol etmeyi başarıyor.
Dakika 90'
Müsabakanın sonuna oynanmamış süre olarak en az 4 dakika ilave ediliyor.
FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ
