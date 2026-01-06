Yeni Şafak
Eski Fenerbahçeli transfer için devreye girdi: Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu!

17:016/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe’de bir süredir kadro dışı olan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cenk Tosun’un yeni adresi belli oldu.

Ara transfer döneminde kadro yapılandırmasına giden Fenerbahçe'de ayrılıklar şekillenmeye başladı.


Sarı-lacivertli yönetimin kendisine kulüp bulmasını istediği ve bir süredir kadro dışı olan Cenk Tosun, İstanbul ekibi Kasımpaşa ile anlaşmaya çok yakın.


Gazeteci Ertan Süzgün'ün aktardığı bilgilere göre, Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında yapılan resmi görüşmelerde önemli mesafe katedildi.


Transfer sürecinde, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Cenk Tosun'u kadrosunda görme isteğinin etkili olduğu ifade ediliyor.


Daha önce Eyüpspor, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük ile de adı anılan tecrübeli golcünün, İstanbul'dan ayrılmak istememesi ve mevcut düzenini koruma düşüncesi nedeniyle tercihini Kasımpaşa'dan yana kullandığı öğrenildi.


FENERBAHÇE KARİYERİ


Fenerbahçe kariyerinde 29 maça çıkan Cenk Tosun, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.


