Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Emeklilerin taleplerine duyarsız kalmayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, imkanlarını sonuna kadar zorlayarak emeklilerin yanlarında olduklarını ifade etti.

NTV'nin canlı yayın konuğu olan Yılmaz, en düşük emekli maaşıyla ilgili düzenlemeye ilişkin konuştu.

"Nihai karar Meclis'in"

En düşük aylığa ilişkin artışın kanunla yapılması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Bu konularda karara bağlanmadan bir etki değerlendirme yapılıyor. Bütçeyi ve kaynaklara etkisi değerlendirilip bir pozisyon belirlenir. Nihai karar Meclisimizindir." dedi.

"Emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik"

En düşük emekli maaşıyla ilgili düzenleme en kısa sürede yapılacağının altını çizen Yılmaz, "Emeklilerin taleplerine duyarsız kalmayacağız. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak emeklilerimizin yanında olduğumuzu söylemek isterim. Enflasyona ezdirmedik." ifadelerini kullandı.







