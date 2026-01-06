Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Meteoroloji verileri paylaştı Türkiye'de hava sertleşiyor: Yağmur kar ve fırtına kapıda

Meteoroloji verileri paylaştı Türkiye'de hava sertleşiyor: Yağmur kar ve fırtına kapıda

20:156/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün beş günlük tahminine göre yurt genelinde hafta ortasından itibaren yağışlı hava etkisini artıracak. Batıda yağmur, iç ve doğu kesimlerde ise kar ve karla karışık yağmur beklenirken, sıcaklıklarda belirgin düşüş öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinde hava koşulları hafta boyunca değişkenlik gösterecek.

Çarşamba günü itibarıyla batı bölgelerde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olurken, Marmara ve Ege’de yer yer yağmur geçişleri bekleniyor. İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde ise yağışlar zamanla etkisini artırıyor.

Perşembe ve cuma günleriyle birlikte özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışı öne çıkıyor. Haritalarda bu bölgelerde yoğun kar ve karla karışık yağmur simgeleri dikkat çekerken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu’da buzlanma ve don riski artarken, ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

Hafta sonuna doğru batı bölgelerde yağışlar azalırken, parçalı bulutlu ve yer yer güneşli hava etkili oluyor. Ancak iç ve doğu kesimlerde soğuk ve yağışlı hava pazar gününe kadar etkisini sürdürüyor.

Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgâr beklentisi olan bölgelerde vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı Türkiye geneli beş günlük hava tahmin raporu şöyle:

7 Ocak Çarşamba

8 Ocak Perşembe

9 Ocak Cuma

10 Ocak Cumartesi

11 Ocak Pazar

#Hava Durumu
#Meteoroloji
#Türkiye
#İstanbul
#Ankara
#İzmir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB bursluluk sınavı ne zaman? 2026 İOKBS sınav ve başvuru takvimi