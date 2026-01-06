Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün beş günlük tahminine göre yurt genelinde hafta ortasından itibaren yağışlı hava etkisini artıracak. Batıda yağmur, iç ve doğu kesimlerde ise kar ve karla karışık yağmur beklenirken, sıcaklıklarda belirgin düşüş öngörülüyor.

1 /13 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinde hava koşulları hafta boyunca değişkenlik gösterecek.

2 /13 Çarşamba günü itibarıyla batı bölgelerde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olurken, Marmara ve Ege’de yer yer yağmur geçişleri bekleniyor. İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde ise yağışlar zamanla etkisini artırıyor.

3 /13 Perşembe ve cuma günleriyle birlikte özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışı öne çıkıyor. Haritalarda bu bölgelerde yoğun kar ve karla karışık yağmur simgeleri dikkat çekerken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

4 /13 Doğu Anadolu’da buzlanma ve don riski artarken, ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

5 /13 Hafta sonuna doğru batı bölgelerde yağışlar azalırken, parçalı bulutlu ve yer yer güneşli hava etkili oluyor. Ancak iç ve doğu kesimlerde soğuk ve yağışlı hava pazar gününe kadar etkisini sürdürüyor.

6 /13 Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

7 /13 Meteoroloji yetkilileri, kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgâr beklentisi olan bölgelerde vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

8 /13 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı Türkiye geneli beş günlük hava tahmin raporu şöyle:

9 /13 7 Ocak Çarşamba

10 /13 8 Ocak Perşembe

11 /13 9 Ocak Cuma

12 /13 10 Ocak Cumartesi