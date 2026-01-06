Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Ağrı kura sonuçları isim listesi: 500 bin sosyal konut Ağrı hak sahipliği KURASI CANLI İZLE

TOKİ Ağrı kura sonuçları isim listesi: 500 bin sosyal konut Ağrı hak sahipliği KURASI CANLI İZLE

12:526/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ Ağrı kurası çekilişi yapılıyor. 500 bin sosyal konut projesinde TOKİ Ağrı kurası 6 Ocak'ta İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonu’nda saat 13:00'da çekiliyor. Ağrı merkez ve ilçelerinde toplam 2 bin 840 adet sosyal konut inşa edilecek. 500 bin konut projesinde Ağrı’da konut sahibi olmak isteyenler TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesini merak ediyor. İşte TOKİ Ağrı konut kura sonuçları sorgulama ekranı.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci devam ediyor. Bugün İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonu’nda saat 13:00’da Ağrı konutları için kuralar çekilecek. İşte TOKİ Ağrı konut kura sonuçları sorgulama ekranı.

TOKİ Ağrı konut kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı için tıklayın

TOKİ Ağrı kura çekilişine katılacaklar isim listesi için tıklayın

#TOKİ
#Ağrı TOKİ kura sonuçları
#Ağrı TOKİ kurası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Batman kura çekimi ne zaman, kuralar saat kaçta çekilecek?