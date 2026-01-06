Sosyal konut projesinde ilk kura Adıyaman’da yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura takvimini açıkladı. Buna göre, Batman, Iğdır, Bitlis, Kar, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Artvin ve Tunceli TOKİ kura tarihleri netleşti. Peki TOKİ Batman kura çekimi ne zaman? 500 bin sosyal konut kuraları saat kaçta çekilecek?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri Adıyaman'da başladı. Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. TOKİ, Batman, Iğdır, Bitlis, Kar, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Artvin ve Tunceli 500 bin konut kura çekimi takvimini duyurdu.
TOKİ Batman kura çekimi ne zaman, kuralar saat kaçta çekilecek?
TOKİ 500 bin konut Batman kuraları 7 Ocak Çarşamba günü Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu'nda saat 13.00'da gerçekleşecek.
TOKİ Iğdır kura çekimi ne zaman, kuralar saat kaçta çekilecek?
Iğdır için kura çekimi de saat 11.00'da başlayacak ve kuralar Iğdır Kültür Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.
TOKİ Bitlis kura çekimi ne zaman, kuralar saat kaçta çekilecek?
TOKİ 500 bin konut Bitlis kurası 8 Ocak'ta Ziya Eren Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda çekilecek.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları
Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.