Takdir teşekkür hesaplama, karne gününe kısa bir süre kala en çok merak edilenlerden oluyor. Bu hesaplama, öğrencilerin derslerde aldıkları notlara dayanıyor. 4. sınıftan itibaren verilen takdir ve teşekkürler öğrencinin not ortalaması hesaplanarak veriliyor. Devamsızlık şartı ve not ortalamasının kaç olması gerektiği 17 Ocak Cuma günü alınacak karneler öncesin gündem oldu. Peki, takdir teşekkür not ortalaması kaç olmalı? İşte 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ve 12. sınıf takdir- teşekkür hesaplama işlemi...

1 /9 Karne gününün gelmesiyle takdir- teşekkür hesaplama gündeme geldi. 5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf öğrencileri ise karne notu hesaplaması yapmaya şimdiden başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk dönem geride kalıyor. Bu yıl ilk kez karne alacak öğrenciler takdir ve teşekkür belgesi hesaplama ile önceden notlarının karşılığında belge alıp alamayacaklarını öğrenebiliyorlar. Peki, teşekkür belgesi kaç puanla alınır?

2 /9 Okullarda birinci dönem sonunda teşekkür, takdir ve üstün başarı belgeleri dağıtılacak. Not ortalamasına 70.00 altında olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları yönetmeliğine göre başarı belgesi alamıyor. MEB tarafından uygulanmaya başlayan yeni yönetmeliğe göre ise devamsızlık süresi özürsüz 10 günü aşan öğrenciler ne olursa olsun başarısız sayılacak.

3 /9 Takdir ve Teşekkür Belgesi nasıl alınır?

Öğrenciler devamsızlık sınırı ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. Peki Takdir ve Teşekkür Belgesi nasıl alınır?

4 /9 TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.





5 /9 70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.



6 /9 Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

7 /9 Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

8 /9 KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.



