TOKİ Iğdır kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Iğdır kurası

14:576/01/2026, Salı
Iğdır TOKİ kura heyecanı sürüyor. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bin 200 sosyal konutun inşa edileceği TOKİ Iğdır kurası 7 Ocak Çarşamba günü saat 11:00’da Iğdır Kültür Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. TOKİ konut kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte TOKİ Iğdır kurasına katılacaklar listesi.

500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, TOKİ tarafından duyurulan takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda Iğdır konut kurası, 7 Ocak Çarşamba günü Iğdır Kültür Konferans Salonu’nda saat 11.00’de yapılacak. TOKİ Iğdır kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Iğdır kura çekilişine katılacakların listesi.

TOKİ Iğdır kurasına katılacaklar isim listesi için tıklayın

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

#TOKİ
#Iğdır
#TOKİ Iğdır konut kurasına katılacaklar listesi
