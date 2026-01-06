500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, TOKİ tarafından duyurulan takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda Iğdır konut kurası, 7 Ocak Çarşamba günü Iğdır Kültür Konferans Salonu’nda saat 11.00’de yapılacak. TOKİ Iğdır kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Iğdır kura çekilişine katılacakların listesi.