AUZEF FİNAL SONUÇ TAKVİMİ: AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

6/01/2026, Salı
AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025 güz dönemi bitirme (final) sınavlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 27–28 Aralık 2025 tarihlerinde uygulanan final sınavlarına katılan binlerce öğrenci, AUZEF sonuçlarının ilan edilip edilmediğini ve sonuç sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Sonuçların değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından üniversitenin resmi sistemi üzerinden duyurulması bekleniyor.

AUZEF final sonuçları açıklandı mı? sorusu, 27–28 Aralık 2025 tarihlerinde sınava giren öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler, bitirme sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını ve sonuçlara nereden ulaşabileceklerini öğrenmek istiyor. Gözler AUZEF’ten gelecek resmi duyuruya çevrildi.

AUZEF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru paylaşıldığında haberimize ekleyeceğiz.

