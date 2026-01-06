AUZEF FİNAL SONUÇ TAKVİMİ: AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF final sonuçları açıklandı mı? sorusu, 27–28 Aralık 2025 tarihlerinde sınava giren öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler, bitirme sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını ve sonuçlara nereden ulaşabileceklerini öğrenmek istiyor. Gözler AUZEF’ten gelecek resmi duyuruya çevrildi.