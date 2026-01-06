Yeni Şafak
ZAMLI MAAŞ ÖDEMESİ SON DAKİKA! Zamlı memur maaşı ve maaş farkları ne zaman yatacak? 2026 ocak ayı zamlı memur maaşı ödeme takvimi

15:376/01/2026, Salı
Zamlı memur maaşlarının ve oluşan maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, memur ve memur emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte Ocak–Haziran 2026 döneminde geçerli olacak 6 aylık zam oranı kesinleşti. Zam oranının netleşmesinin ardından gözler, memurların zamlı maaşlarını hangi tarihte alacağına ve geçmiş günler için oluşan maaş farklarının ne zaman ödeneceğine çevrildi.

Zamlı memur maaşı ne zaman yatacak, maaş farkları hangi tarihte ödenecek? soruları, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kamu çalışanlarının gündemine yerleşti. TÜİK’in aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin 2026 yılı Ocak–Haziran dönemi maaş artışları belli oldu. Şimdi ise ödeme takvimi ve farkların yatırılacağı tarih merak ediliyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklisi zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı 6,84 olarak gerçekleşti.

Memur ve memur emeklileri ise 2026 ocak ayı itibarıyla enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşmeden hak edilen yüzde 11 ilave edilmesiyle birlikte yüzde 18,6 zammı hakkı elde etmiş oldu.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI VE MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyondan oluşan maaş farkını 15 Ocak itibarıyla alacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. 15 Aralık - 15 Ocak arasında yeni maaşlar işlediği için Ocak ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.

#emekli maaş
#zamlı maaş
#memur maaş farkı
