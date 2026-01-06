500 bin sosyal konut projesinde TOKİ Mardin kurası 6 Ocak'ta Artuklu İl Milli Eğitim Konferans Salonu’nda saat 11:00'de çekiliyor. Mardin merkez ve ilçelerinde toplam 5 bin 357 adet sosyal konut inşa edilecek. 500 bin konut projesinde Mardin’de konut sahibi olmak isteyenler TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesini merak ediyor. İşte TOKİ Mardin konut kura sonuçları sorgulama ekranı.
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci devam ediyor. Bugün Mardin Artuklu İl Milli Eğitim Konferans Salonu’nda saat 11:00’da Mardin konutları için kuralar çekilecek. İşte İşte TOKİ Mardin konut kura sonuçları sorgulama ekranı.
Mardin TOKİ 500 bin konut kura tarihleri nereden öğrenilecek?
Mardin TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ise henüz duyurulmadı. TOKİ tarafından ilerleyen günlerde bütün illerin kura çekim tarihlerinin duyurulması bekleniyor. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçların çekilişi takip eden kısa süre içinde TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e‑Devlet üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
Mardin TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Mardin'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Mardin'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Mardin'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.