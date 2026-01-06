Son dakika meydana gelen üst üste depremlerin arından son depremler listesi ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi sarsıntılara ilişkin detayları anbean paylaşıyor. 6 Ocak bugün yılbaşı gecesinde deprem oldu mu? Bugün en son nerede deprem oldu? İşte 6 Ocak Salı günü AFAD ve Kandilli bugün son yaşanan depremler listesi.

1 /4 Bulunduğu ilde sarsıntı yaşayan vatandaşlar son depremleri talip ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne yönelik deprem mi oldu sorusuna yanıt aranıyor. En son nerede, ne zaman deprem meydana geldi? AFAD, Kandilli son depremler listesi

2 /4 6 OCAK 2025 SON DEPREMLER AFAD ölçümlerine göre bugün büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi. 3.0 büyüklüğünün altındaki depremleri aşağıdaki linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

3 /4 6 OCAK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

2026-01-06 12:27:10 39.20778 28.10472 6.52 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-06 12:22:22 38.97278 37.88083 7.0 ML 1.6 Hekimhan (Malatya) 2026-01-06 11:57:37 39.08472 40.3825 8.6 ML 1.1 Merkez (Bingöl) 2026-01-06 11:52:15 39.33417 37.78833 6.96 ML 1.5 Divriği (Sivas) 2026-01-06 11:36:57 39.90389 33.3275 7.0 ML 0.8 Yahşihan (Kırıkkale) 2026-01-06 11:34:58 38.84417 26.42056 7.02 ML 1.6 Ege Denizi - [19.98 km] Karaburun (İzmir) 2026-01-06 11:25:11 38.275 38.17 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 2026-01-06 11:15:29 38.55972 40.45361 7.0 ML 0.9 Lice (Diyarbakır) 2026-01-06 11:10:52 37.10611 38.64389 7.04 ML 1.5 Eyyübiye (Şanlıurfa) 2026-01-06 11:09:08 40.02556 38.68111 7.47 ML 1.1 Gölova (Sivas) 2026-01-06 10:59:29 38.09028 32.72 7.0 ML 0.9 Selçuklu (Konya) 2026-01-06 10:54:29 39.2275 27.98472 7.0 ML 1.1 Akhisar (Manisa) 2026-01-06 10:31:24 38.07389 37.46306 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 2026-01-06 10:24:59 37.21639 36.8225 7.0 ML 1.2 Nurdağı (Gaziantep) 2026-01-06 10:21:19 38.3825 38.9575 7.0 ML 1.2 Sivrice (Elazığ) 2026-01-06 10:08:05 39.14222 40.44222 11.99 ML 2.0 Adaklı (Bingöl) 2026-01-06 09:44:11 38.42 26.4175 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - Ildır Körfezi - [06.64 km] Çeşme (İzmir) 2026-01-06 09:38:34 40.84083 25.77222 6.77 ML 2.5 Ege Denizi , Enez Körfezi 2026-01-06 09:09:44 40.30222 34.4125 7.0 ML 0.6 Sungurlu (Çorum) 2026-01-06 09:06:13 39.24306 29.02222 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya) 2026-01-06 08:45:14 39.20194 28.18833 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-06 08:38:33 39.21306 28.16778 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-06 08:10:01 40.71917 25.83472 26.84 ML 2.5 Ege Denizi 2026-01-06 08:07:41 40.83917 28.1675 5.36 ML 1.8 Marmara Denizi - [22.58 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)