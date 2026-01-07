KPSS merkezi atama sonuçları açıklandı mı? Merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2025/2 tercih sonuçları sorgulama linki

KPSS 2025/2 merkezi yerleştirme tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM’den yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında kadro ve pozisyonlara yerleşmeyi hedefleyen binlerce aday, tercih sonuçlarının hangi tarihte ilan edileceğini ve sonuç sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. ÖSYM’nin önceki merkezi atama takvimleri de beklentileri güçlendiriyor.

1 /4 KPSS 2025/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusu, tercih yapan adayların gündemindeki yerini koruyor. ÖSYM tarafından alınan merkezi yerleştirme tercihleri sonrası adaylar, T.C. kimlik numarasıyla sonuç sorgulama ekranına ne zaman ulaşabileceklerini araştırıyor. Sonuçların açıklanacağı tarih için gözler ÖSYM’den gelecek resmi duyuruda.

2 /4 KPSS 2025/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM, tercihlerin incelenmesi ardından tercih sonuçlarını erişime açacak.

3 /4 Önceki alımlar göz önünde bulundurulduğunda KPSS tercih sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.