Özgür Özel ‘normal’e dönecek

CHP lideri Özgür Özel, tabanı dışındaki seçmen gruplarına ulaşmak amacıyla başlattığı ancak 2024’te rafa kaldırdığı ‘normalleşme’ politikasına geri dönüyor. Oy kaybı yaşayan CHP’nin 2026 stratejisini daha kapsayıcı ve yapıcı bir siyasal dil üzerine kurmayı planlayan Özel’in bu doğrultuda AK Parti ile MHP’den randevu talep edeceği öğrenildi.
Son dönemdeki politikaları halkta beklediği etkiyi göstermeyen CHP, strateji değişikliğine gidiyor. CHP Genel Merkezi’nde önceki gün kapalı olarak toplanan TBMM Grubu’nda konuşan Genel Başkan Özgür Özel, oy kayıplarının ardından politika değişikliğinin kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Erken seçim çağrısını sürdürdüklerini belirten Özel, yeni dönemde daha kapsayıcı ve yapıcı bir siyasal dil benimseneceğini iddia etti.
YAPICI BİR ÜSLUP OLACAKMIŞ
Özel, AK Parti ve MHP ile normalleşme sürecinin yeniden başlatılacağını belirterek, “Kırıcı olmayan, yapıcı bir üslupla sahada olmaya devam edeceğiz” dedi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin eleştirilere de değinen Özel, bu süreçte “Peş peşe gitmek değil, iç içe gitmek” modelini benimsediklerini ifade ederek, tartışmaya neden olan raporu savundu.
AK PARTİ VE MHP’DEN RANDEVU TALEBİ
Özgür Özel’in önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’den randevu isteyeceği belirtildi. Parti kurmaylarına, AK Parti ve MHP ile temasların artırılması talimatını veren Özel’in, “Normalleşmeyi güçlendirerek sürdüreceğiz. Belediye açılışlarında AK Partili ve MHP’li isimleri yanımızda görmek istiyoruz” dediği öğrenildi.
SİLİVRİ’DE ŞEKİLLENDİ
Edinilen bilgilere göre normalleşme politikasının çerçevesi, Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’de gerçekleştirdiği görüşmelerde belirlendi. Bu doğrultuda, İmamoğlu’nun cezaevinden göndereceği mesajlarla doğrudan tabana sesleneceği, Özel’in ise mitinglerde normalleşme stratejisinin siyasi taşıyıcılığını üstleneceği ifade edildi.
KAVGAYA SON VERİLMELİ
Özel, parti içi uyuma da dikkat çekerek, il başkanları ile CHP’li belediye başkanları arasında yaşanan görüş ayrılıklarının son bulması gerektiğini vurguladı. “Belediye başkanlarıyla kavgaya tutuşan yapılar kaybeder” diyen Özel’in, örgüt içindeki gerilimlerin sona erdirilmesini istediği aktarıldı.
Bakanları niye övdünüz?
- Milletvekillerine de uyarıda bulunan Özel, son bütçe görüşmelerinde hem Plan ve Bütçe Komisyonu’nda hem Genel Kurul’da AK Partili bakanların CHP’li vekillerce övülmesini eleştirdi. Özel’in hedefinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a deprem konutları için teşekkür eden milletvekilleri de vardı. Özel, “Onlar bizim belediye başkanlarımızı övüyor mu ki? Biz onları övelim, siz böyle yaparsanız Nermin Yıldırım Kara vekilimiz Hatay’a nasıl gidecek?” diyerek, başta deprem bölgesi vekilleri olmak üzere CHP’li bazı isimleri uyardı.
Süreç raporu beğenilmedi
- CHP Genel Merkezi’nde yapılan kapalı grup toplantısı 6 saate yakın sürdü. Toplantıda, Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda yürüttükleri faaliyetleri anlattı. Emir, Komisyona sundukları rapor hakkında bilgi verdi. Emir’in sunumu kapsamlı ama sonuç almada yetersiz bulundu.
Güçlü bir dış politikamız yok
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan da partinin dış politikasına ilişkin uzun bir sunum yaptı. Genel Başkan Yardımcılarından Yankı Bağcıoğlu da terörle mücadele ve savunma sanayii konularını sunum yaptı. İkilinin sunumları “CHP için politika üretmekten uzak ve sadece tespite odaklı olmakla” eleştirildi.