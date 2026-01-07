Özgür Özel ‘normal’e dönecek

Milletvekillerine de uyarıda bulunan Özel, son bütçe görüşmelerinde hem Plan ve Bütçe Komisyonu’nda hem Genel Kurul’da AK Partili bakanların CHP’li vekillerce övülmesini eleştirdi. Özel’in hedefinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a deprem konutları için teşekkür eden milletvekilleri de vardı. Özel, “Onlar bizim belediye başkanlarımızı övüyor mu ki? Biz onları övelim, siz böyle yaparsanız Nermin Yıldırım Kara vekilimiz Hatay’a nasıl gidecek?” diyerek, başta deprem bölgesi vekilleri olmak üzere CHP’li bazı isimleri uyardı.