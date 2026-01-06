İmamoğlu için CHP’nin temel değerleri yok sayılıyor

Eski CHP PM Üyesi Ali Haydar Fırat, CHP’nin tarihin en dar kadrosu tarafından ve parti geleneğinden gelmeyen kişilerce yönetildiğini savundu. Son PM ve MYK tablosunun, son derece liberal bir çizginin hakimiyetini, partinin sosyal demokrat çizgiden liberal demokrat yani sağ bir çizgiye kaydığını gösterdiğini belirten Fırat, Ekrem İmamoğlu'nun kendisine uygun bir parti yapılanması oluşturduğunu kaydetti: “CHP Atatürk ve Cumhuriyet çizgisinden, sol ve sosyal demokrat ilkelerden, emekçi kitlelerden, Alevi ve Kürt tabanından uzaklaştı. Bu da zamanla çok büyük bir kırılmaya sebebiyet verecek. Bugüne kadar partiyi taşıyan kadrolar, kitleler, değerler yeni süreçte dikkate alınmamış ve bunlara temsilde yer verilmemiştir. Bunu tasfiye olarak yorumluyorum. Partimizin bir üçüncü yola ihtiyacı bulunmamaktadır. Çünkü mesele, partinin kendi ana yolundan giderek uzaklaşmasıdır. Erdoğan karşıtlığı siyaset değildir. Bir kişinin -Ekrem İmamoğlu- kariyer planı için, partinin bütün mücadele, tarihsel birikimi ve temel değerleri yok sayılamaz.”