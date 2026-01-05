Egemenliği hedef almak kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Maduro’nun kaçırılmasına ilişkin fotoğrafı paylaşıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Bu fotoğraf karşısında susuyorsun” diyen CHP lideri Özel’e tepki gösterdi. CHP’nin dış politikadan anladığı tek şeyin Türkiye’yi şikayet etmek olduğunu belirten Çelik, haydutluk ile ilgili şunları söyledi: “Bir ülkenin halkına ait egemenliğin hedef alınması ve uluslararası hukukun ihlal edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez.”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Maduro’nun yakalanmasına ilişkin paylaştığı fotoğraflar ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözlerine tepki yağdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Özel’in sözlerini “Vahim ve sağlıksız” olarak yorumladı.
ABD’nin Venezuela’ya müdahalesine ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin her zaman uluslararası hukukun, ülkelerin meşru egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün savunucusu olduğunu belirtti.
TASVİP ETMİYORUZ
“Siyasi meşruiyet ilkelerini hedef alan ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz” diyen Çelik, “Venezuela’daki olaylarla ilgili olarak bakışımız bu ilkeleri esas almaktadır. Venezuela halkının ülkelerindeki siyasi egemenliğin yegane sahibi olduğunun altını çiziyoruz. Biz, ‘siyasi meşruiyet’e güç odaklarının gözünden değil, güç odaklarına ‘siyasi meşruiyet’ merceğinden bakarız. Bir ülkenin halkına ait egemenliğin hedef alınması ve uluslararası hukukun ihlal edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Bir ülkenin ‘siyasi tapu’su sadece ve sadece o ülkenin halkına aittir. ‘Meşru egemenlik’ sadece o ülkenin halkının inşa edeceği bir iradedir, dışardan dayatılamaz.”
SON DERECE VAHİM VE SAĞLIKSIZ
“Uluslararası düzenin ve uluslararası hukukun varlığı da bunun için gereklidir. Cumhurbaşkanımız bu prensiplerin en güçlü savunucusudur. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ve muhalefetteki kimi genel başkanların dünyayı sarsan bir olay karşısında akıllarına ilk gelenin Cumhurbaşkanımıza dönük niteliksiz sözler söylemek olması, son derece vahim ve sağlıksızdır. Bu muhalefet odakları dış politikada tek bir olayı bile yönetmemiştir, böyle bir tecrübeleri yoktur. Dış politikadan anladıkları tek şey Türkiye’yi şikayet etmek, gelişmeleri ancak iş işten geçtikten sonra anlamak ve kriz yönetmeyi retorik üretmek zannetmektir.”
SAĞDUYULU OL
Türkiye’de muhalefetin niteliksiz ve dar siyaset koridorlarına sıkışmaması gerektiğine dikkati çeken Çelik, dünyanın sarsıldığı bu zamanlarda herkesin sağduyu ile hareket etmesi, sorumlu davranması ve söylenen sözlerin Türkiye’nin yoluna hizmet etmesine özen göstermesi gerektiğini ifade etti. Çelik, şunları kaydetti: “Ülkemizdeki tüm siyasi odakların dış dünyadaki kaotik gelişmeler karşısında Türkiye için sorumlulukla ve sağduyu ile hareket etmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Siyasi aklın gereği dünyadaki kaosa karşı iç cephemizi sağlam tutmaktır. Devlet aklının ve diplomasinin tüm imkanlarını değerlendirerek, istikametimizi daha da güçlendireceğiz.”
Bu meseleler Özgür Özel’in harcı değil
ÇAPSIZ SÖYLEMLER
SLOGANLA OLMAZ
Milli Teknoloji Hamlesi vazgeçilmez
- Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, güncel gelişmelere ilişkin görüşlerini paylaştı. “Yeni dünya düzeninde adaletsizlik ve hukuksuzluk bir istisna olmaktan çıkıp yeni normale döndü” ifadesini kullanan Bayraktar, şunları kaydetti: “Böyle bir dünyada ayakta kalmanın şartı kendi gücünü, caydırıcılığını ve bağımsızlığını inşa etmektir. Güçlü Türkiye, yerli ve milli teknolojiyle, üretimle ve kendi imkanlarına yaslanan kararlı bir atılımla mümkündür. Yaşananlar göstermiştir ki milyonlarca gencimizle birlikte yoluna hayatımızı adadığımız Milli Teknoloji Hamlesi ülkemiz ve tüm dost, kardeş coğrafyalar için vazgeçilmezdir.”