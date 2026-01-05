Egemenliği hedef almak kabul edilemez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Maduro’nun yakalanmasına ilişkin paylaştığı fotoğraflar ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözlerine tepki yağdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Özel’in sözlerini “Vahim ve sağlıksız” olarak yorumladı.

ABD’nin Venezuela’ya müdahalesine ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin her zaman uluslararası hukukun, ülkelerin meşru egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün savunucusu olduğunu belirtti.

TASVİP ETMİYORUZ

“Siyasi meşruiyet ilkelerini hedef alan ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz” diyen Çelik, “Venezuela’daki olaylarla ilgili olarak bakışımız bu ilkeleri esas almaktadır. Venezuela halkının ülkelerindeki siyasi egemenliğin yegane sahibi olduğunun altını çiziyoruz. Biz, ‘siyasi meşruiyet’e güç odaklarının gözünden değil, güç odaklarına ‘siyasi meşruiyet’ merceğinden bakarız. Bir ülkenin halkına ait egemenliğin hedef alınması ve uluslararası hukukun ihlal edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Bir ülkenin ‘siyasi tapu’su sadece ve sadece o ülkenin halkına aittir. ‘Meşru egemenlik’ sadece o ülkenin halkının inşa edeceği bir iradedir, dışardan dayatılamaz.”

SON DERECE VAHİM VE SAĞLIKSIZ

“Uluslararası düzenin ve uluslararası hukukun varlığı da bunun için gereklidir. Cumhurbaşkanımız bu prensiplerin en güçlü savunucusudur. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ve muhalefetteki kimi genel başkanların dünyayı sarsan bir olay karşısında akıllarına ilk gelenin Cumhurbaşkanımıza dönük niteliksiz sözler söylemek olması, son derece vahim ve sağlıksızdır. Bu muhalefet odakları dış politikada tek bir olayı bile yönetmemiştir, böyle bir tecrübeleri yoktur. Dış politikadan anladıkları tek şey Türkiye’yi şikayet etmek, gelişmeleri ancak iş işten geçtikten sonra anlamak ve kriz yönetmeyi retorik üretmek zannetmektir.”

SAĞDUYULU OL

Türkiye’de muhalefetin niteliksiz ve dar siyaset koridorlarına sıkışmaması gerektiğine dikkati çeken Çelik, dünyanın sarsıldığı bu zamanlarda herkesin sağduyu ile hareket etmesi, sorumlu davranması ve söylenen sözlerin Türkiye’nin yoluna hizmet etmesine özen göstermesi gerektiğini ifade etti. Çelik, şunları kaydetti: “Ülkemizdeki tüm siyasi odakların dış dünyadaki kaotik gelişmeler karşısında Türkiye için sorumlulukla ve sağduyu ile hareket etmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Siyasi aklın gereği dünyadaki kaosa karşı iç cephemizi sağlam tutmaktır. Devlet aklının ve diplomasinin tüm imkanlarını değerlendirerek, istikametimizi daha da güçlendireceğiz.”

Özgür Özel, önceki akşam attığı twitte Maduro’nun yakalanmasına ilişkin paylaştığı fotoğraflar üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirerek “Bu fotoğrafa iyi bak Sayın Erdoğan! ne hazindir ki; bu fotoğraf karşısında susuyorsun” ifadelerine yer vermişti. Siyasiler ve vatandaşlar Özel'in fırsatçı paylaşımına büyük tepki gösterdi.





Bu meseleler Özgür Özel’in harcı değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş: Ne yazık ki bu süreçte, ülkemizde muhalefetin sergilediği tutum da her zamanki gibi ciddiyetten uzaktır. Bugün bir kez daha gördük ki Suriye’de zalim Esed rejimi devrilmeden saatler önce hala ‘Esed’le görüşülmeli’ çağrısı yapan CHP, dış politika ve jeopolitik okuma konusunda kapasite sorununu bir türlü aşamıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Türkiye, kimden gelirse gelsin darbeye karşı durur. Bu ilke, darbe nitelikli her eylem için geçerlidir. Ancak Sayın Özgür Özel, yayınladığı Maduro tivitiyle darbeye karşı durmakla, bir ülkenin iç siyasal uygulamalarını onaylamayı bilinçli şekilde birbirine karıştırmaktadır. Sayın Özel’in, Venezuela için ‘sessizlik’ diye yaftaladığı şey, aslında Türkiye’yi maceracı çıkışlardan koruyan devlet ciddiyetidir.

ÇAPSIZ SÖYLEMLER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman: Dış politika, kişisel hesapların, günlük polemiklerin ya da dar parti çıkarlarının alanı değildir. En küçük gelişmede dahi ülkesinin ve milletinin çıkarlarını öncelemek yerine siyasi fırsat kollayan bir zihniyetin Türkiye’ye dair büyük iddialar ortaya koyması inandırıcı değildir. Bu tutum, ne milletimizin beklentileriyle ne de devlet geleneğimizle örtüşmektedir. Türkiye, ufku sınırlı çapsız söylemlere değil milletimizin gücünü dünyaya taşıyan kararlı bir liderliğe sahiptir.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: Konuları her defasında bağlamından koparıp anlık kazanca tahvil etmek siyasi yankesiciliktir. Türkiye Cumhu-riyeti’nin dış politikası dar, aceleci ve sığ yaklaşımlara teslim edilemez. Ve bilinmelidir ki yüce milletimiz, harcı olmayan konular üzerinden siyaset devşirmeye çalışanlara hiçbir zaman prim vermemiştir. Bu meselelerin de Özgür Özel’in harcı olmadığını milletimiz ferasetiyle görmekte ve kayda geçirmektedir.

SLOGANLA OLMAZ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Türkiye’nin dış politikası hamasi ve fırsatçı Sloganlarla değil, devletimizin ve milletimizin çıkarları çerçevesinde devlet aklıyla yürütülür. Cumhurbaş-kanımız, küresel muhataplarıyla Türkiye’nin menfaatlerini savunur.

Milli Teknoloji Hamlesi vazgeçilmez

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, güncel gelişmelere ilişkin görüşlerini paylaştı. “Yeni dünya düzeninde adaletsizlik ve hukuksuzluk bir istisna olmaktan çıkıp yeni normale döndü” ifadesini kullanan Bayraktar, şunları kaydetti: “Böyle bir dünyada ayakta kalmanın şartı kendi gücünü, caydırıcılığını ve bağımsızlığını inşa etmektir. Güçlü Türkiye, yerli ve milli teknolojiyle, üretimle ve kendi imkanlarına yaslanan kararlı bir atılımla mümkündür. Yaşananlar göstermiştir ki milyonlarca gencimizle birlikte yoluna hayatımızı adadığımız Milli Teknoloji Hamlesi ülkemiz ve tüm dost, kardeş coğrafyalar için vazgeçilmezdir.”







