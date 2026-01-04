Yeni Şafak
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay’dan ABD’nin Maduro hamlesine tepki: Evrensel hukuka saygı duymalı

13:544/01/2026, Pazar
G: 4/01/2026, Pazar
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay
ABD’nin Venezuela’daki operasyonuna bir tepki de TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'dan geldi. Oktay, uluslararası ilişkilerde evrensel hukuk, devletlerin egemenliği ve bağımsızlığına saygının esas olması gerektiğini vurguladı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırılmasıyla sonuçlanan ABD operasyonuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaştığı değerlendirmesinde Oktay, uluslararası ilişkilerde evrensel hukuk, devletlerin egemenliği ve bağımsızlığına saygının esas olması gerektiğini hatırlattı.

Bölgedeki istikrarın korunması son derece önemli

Venezuela halkının barış ve huzurunun yanı sıra bölgesel istikrarın korunmasının önemine dikkat çeken Oktay, bu ilkelerin “ben yaptım oldu” anlayışıyla ve geçici çıkarlar uğruna zedelenmemesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Uluslararası ilişkilerde evrensel hukuka, devletlerin egemenliğine ve bağımsızlığına riayet etmek, saygı duymak esastır.
Venezuela halkının barış ve huzuru ile bölgedeki istikrarın bu ilkeler çerçevesinde korunması son derece önemlidir.
Birgün her ülkenin mutlaka ihtiyaç duyacağı bu ilkeler, “Ben yaptım oldu” yaklaşımı ile geçici ve maddi çıkarlarla heba edilmemelidir."



#Fuat Oktay
#TBMM
#Venezuela
