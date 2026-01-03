Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması: Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması: Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz

17:003/01/2026, Cumartesi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, "Venezuela’daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’da meydana gelen son gelişmelerin ardından açıklama yaptı:

"Venezuela’da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ediyoruz.Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir.Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz.Venezuela’daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız.Bu süreçte, Karakas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişim ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir."






#Venezuela
#Dışişleri Bakanlığı
#ABD
