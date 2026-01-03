ABD Başkanı Trump'tan Venezuela saldırısı sonrası önemli açıklamalar: Venezuela'yı biz yöneteceğiz

ABD Başkanı Donald Trump açıklama yapıyor.





Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

"Muazzam bir saldırı gerçekleştirildi. Karakas'ın kalbinde bir noktaya gerçekleştirildi. Amerikan askeri gücünün en etkin şekilde gösterilmesine örnek gösterebiliriz. Dünyada hiç bir ulus böylesi bir başarıyı kimse gerçekleştiremezdi.

Venezuela'nın askeri kapasitesi çaresiz bırakıldı. Askerlerimiz karanlıkta büyük başarı elde etti.

'NARKO-TERÖR SUÇUYLA YARGILANACAK'

Karakas tamamen karanlık ve ölümcüldü. Ve eşiyle birlikte Maduro yakalandı. Maduro ve eşi nar-terör suçuyla yargılanacak.

Hazırlıklıydılar... Bizi bekliyorlardı. Denizde gemilerimiz vardı. Geleceğimizi biliyorlardı ancak tamamen kapasiteleri sıfıra indirildi. Dün akşam gördüklerimizi görmüş olsaydınız gerçekten muhteşemdi. Hiçbir asker, ekipman kaybedilmedi. Çok sayıda personel oradaydı ama tek bir araç kaybedilmedi.

Denizden gelen uyuşturucunun yüzde 97'sini ortadan kaldırdık.

'VENEZUELA'YI BİZ YÖNETECEĞİZ'

Güvenli, adil yönetime kadar olayı biz yöneteceğiz. Adalet ve barış istiyoruz Venezuela için ordayız ve orada kalacağız. Uygun bir geçiş gerçekleştirilene kadar orayı yöneteceğiz.

Venezuela'daki petrol ticareti sıkıntıdaydı. Potansiyeli oranıyla düşük oranda pompalanıyordu. En büyük petrol şirketlerimiz oraya gelecek ve kötü alt yapıyı düzenleyeceğiz.

'İKİNCİ SALDIRIYA DA HAZIRIZ'

İkinci bir dalga, saldırı gerçekleştirmeye de hazırız. Buna gerek olmayacak ama yine de hazırız.

Venezuela halkını zengin, bağımsız kılacağız.

'AMERİKA'DA YARGILANACAKLAR'

Maduro ve eşi Amerikan adaletiyle karşı karşıya gelecek ve Amerikan topraklarında yargılanacak.

Venezuela'nın Devlet Başkanı olarak görevi bittikten sonra koltuğu bırakmadı. bölgenin istikrarını tehdit etti.





Ayrıntılar geliyor...







